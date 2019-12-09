В пятницу преобладал рост. Лидерами вновь стали бумаги М.Видео (+4,15%). Лидерами снижения стали акции Полюса (-1,97%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,00-63,50 на фоне роста цены на нефть.

Инфляция снизилась до 3,5% в годовом выражении. Это минимальный уровень с октября 2018 года. Минэкономразвития прогнозирует ее снижение до 3,1%. Я полагаю, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне в следующую пятницу, но снижение инфляции существенно повышает вероятность снижения ставки в 1-м квартале 2020 года.

Рынок будет отыгрывать решение ОПЕК+. Для России позитивно, что сокращение не будет учитывать квоту газового конденсата, это исключит риск для проектов на Сахалине и для Новатэка. Сокращение добычи на 500 тыс. баррелей поддержит цену на нефть, что важно для успеха IPO Saudi Aramco. В будущем году в результате сокращения добычи на рынке может сложиться дефицит 200-300 тыс. баррелей в сутки, но многое будет зависеть от работы сланцевых производителей в США. При росте цены до $70 за баррель, они смогут вновь увеличить добычу на 150-200 тыс. баррелей в день.

ГМК (-2,42%) тестирует цифровую платформу. Глава компании ранее сообщал об идее выпустить цифровые токены на металлы (Stablecoin). Мы полагаем, что в краткосрочном плане эффекта ожидать не стоит, тем более, что платформа не сможет работать в России до принятия закона о цифровых активах. Но в отдаленной перспективе появление токенов, за которыми стоят реальные активы, тем более, металлы, безусловно, будет интересно инвесторам.

Торговая идея: Лента (-0,59%). Покупка, ТР 250 руб. Ожидаем восстановления спроса на бумаги ритейлеров и, главным образом, Магнита в конце года. Этот сектор демонстрировал динамику хуже рынка, и в целом, в значительной степени перепродан.

Сегодня ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2900-2950 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,00-63,50.