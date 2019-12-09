Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась уверенным ростом. Индекс МосБиржи вернулся выше 2900 п., создав неплохой фундамент для продолжения движения наверх на текущей неделе.

Подъем российских бумаг не был исключительно нашим внутренним явлением. Рост также был отмечен на западных фондовых площадках. Позитивную динамику показали и цены на нефть. Кроме того, подъем в целом был характерен доля большинства развивающихся площадок.

В индексе МосБиржи сформировался бычий технический сигнал: после выхода из бокового коридора вниз котировки впоследствии вернулись в его границы. Теперь в качестве среднесрочного ориентира наверху можно выделить район около 3000 п., то есть исторических максимумов. Промежуточная область сопротивления находится около 2960–2970 п. При стабильном внешнем фоне ожидания по дальнейшим перспективам умеренно позитивные. Однако стоит сказать, что в ближайшие дни ожидается достаточно много важных событий.

Одним из центральных событий предыдущей недели стало решение ОПЕК+ по увеличению объема коллективного сокращения добычи еще на 503 тыс. баррелей в сутки (б/с). Общая величина снижения относительно уровней октября 2018 г. теперь составит 1,7 млн б/с. Новые квоты начнут действовать с 1 января 2020 г.

Страны, входящие в картель, дополнительно снизят добычу на 372 тыс. б/с, страны не-ОПЕК — на 131 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия продолжит добровольно превышать свою квоту на 400 тыс. б/с.

Сокращение со стороны России вырастет на 70 тыс. б/с до 298 тыс. б/с. Но при расчете квоты теперь не будет учитываться газовый конденсат, так что в I квартале 2020 г. цель для России составит 10,328 млн б/с. Следующая министерская встреча стран ОПЕК+ состоится 6 марта 2020 г.

На фоне принятого решения цены на нефть в пятницу выросли на 1,5%. Фьючерсы Brent подскочили к $64,5. Сегодня с утра они незначительно снижаются (-0,3%), но в целом умеренно положительные ожидания по дальнейшим перспективам сохраняем.

Реакция нефти на действия ОПЕК+ не очень значительная по той причине, что ранее страны и так добывали меньше, чем требовалось. Так что увеличение планки сокращения с 1,2 до 1,7 млн б/с в реальности приведет к меньшему сокращению добычи, чем 500 тыс. б/с.

В пятницу также была опубликована статистика по активным буровым установкам в США. За неделю их количество сократилось еще на 5 шт. до уровня 663. Это на 24,4% меньше, чем 12 месяцев назад. Спад буровой активности указывает на высокие риски замедления темпов роста добычи в США, что было бы положительным драйвером для нефтяных цен.

Учитывая принятые решения странами ОПЕК+, инвесторы теперь могут с большей уверенностью смотреть на период I–II кварталов 2020 г., когда ожидалось сезонное перепроизводство на рынке нефти. Риски сильного падения нефтяных котировок снизились, так что интерес к акциям нефтяного сектора может вырасти. В пятницу бумаги Лукойла (+1,6%) и Роснефти (+1,7%) уже торговались заметно лучше рынка. На мой взгляд, эти акции могут спокойно выглядеть лучше индекса МосБиржи в ближайшие недели. Также положительная динамика возможна и в акциях Татнефти, Газпром нефти.

Нефтяной фактор может способствовать относительно стабильной динамике курса USD/RUB. Ближайшая область поддержки расположена около 63,5-63,6. Если вдруг эти отметки будут пройдены, то шансы на ожидаемый нами ранее подъем курса в декабре к 65 заметно снизятся.

Оптимистичные настроения на глобальных площадках поддерживаются ожиданиями заключения первого этапа американо-китайской торговой сделки. Сторонам крайне желательно успеть до 15 декабря, когда должны быть введены дополнительные пошлины США на товары из КНР на сумму $156. Или же Дональду Трампу, который остается весьма чувствительным политиком к динамике национального фондового рынка, придется отменять пошлины без сделки. Ведь принятие новых торговых ограничений в текущей ситуации может вызвать на рынках резкое бегство от риска. Поэтому если не появится каких-то подробностей, то ближе к концу торговой недели не исключаем локальную фиксацию длинных позиций на западных площадках.

На предстоящей неделе состоится сразу несколько заседаний ключевых мировых Центробанков. В среду решение по ставке примет Комитет по открытым рынкам ФРС США. Рыночный консенсус предполагает сохранение диапазона ключевой ставки на уровне 1,5–1,75%. В частности, в прошлую пятницу на неизбежность такого решения также указал сильный отчет с американского рынка труда.

В четверг, 12 ноября, пройдет заседание ЕЦБ. Ключевым будет первое выступление Кристин Лагард в роли главы европейского регулятора. В целом же изменения прежней политики не ожидается.

В пятницу состоится заседание Банка России. В этот раз на рынке нет консенсуса. Согласно проведенному в конце ноября опросу Reuters, 12 из 17 экспертов считают, что регулятор снизит ставку на 0,25% до значения 6,25%. Остальные рассчитывают на ее сохранение на прежних уровнях.

Мы не исключаем оба сценария, но реакция рынка все равно, скорее всего, будет нейтральной. При этом мы видим, что у Банка России есть все основания для смягчения на текущем заседании, учитывая динамику инфляции, инфляционных ожиданий, темпов экономического роста и умеренных внешних рисков. Даже если ЦБ РФ возьмет паузу, то на рынке сложится консенсус, что следующее снижение ставки произойдет в I квартале 2020 г.

Среди корпоративных событий во вторник ожидается публикация отчета по продажам за ноябрь АЛРОСА. В этот же день операционные результаты за предыдущий месяц планирует опубликовать Черкизово.

В четверг ожидается заседание совета директоров Лукойла, на котором может быть официально утверждена новая дивидендная политика. Также на неделе может пройти заседание правления Газпрома, на котором утвердят параметров дивидендной политики (ранее оно переносилось).

На этой неделе начинается мини-сезон дивидендных отсечек. Последний день для попадания в реестр будет у Акрона (понедельник), Юнипро (среда), М.Видео (четверг), Детский мир (пятница).

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падает на 0,14%, нефть Brent в минусе на 0,36%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет немного выше уровня закрытия пятницы, в пределах 0,4%.