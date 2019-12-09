Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2935,37 п., до 2928,76 п., а РТС поднялся с 1438,45 п., до 1448,34 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1018 до $1,106. Пара USD-RUB снизилась с 64,07 до 63,76, а EUR-RUB с 70,52 до 70,50. Нефть Brent подорожала с $62,43 до $64,39 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3140,98 п. до 3145,91 п.

Концовка прошлой недели оказалась весьма насыщенной. В OPEC+ приняли решение расширить ограничения на добычу нефти до 1,7 млн бар. в сутки по сравнению с прежними 1,2 млн бар. в сутки. Также удивили цифры по американскому рынку труда. Безработица в США упала до 3,5%, а за ноябрь было создано 266 тыс. новых рабочих мест при относительно скромных ожиданиях от экономистов. Китай и США также активно восстанавливали доверие инвесторов к информации по переговорам. Во всяком случае, предстоящая неделя может оказаться ключевой, так как с 15 декабря США ранее планировали повысить импортные пошлины. Возможно, что стороны смогут договориться по первой фазе сделки и торговая война пойдёт на спад. Это будет позитивом, как для китайской экономики, так и для экономики Европы.

Япония в понедельник сообщит уточнённую оценку ВВП за III квартал. Ожидается, что будет пересмотр в сторону повышения до 0,7% в годовом выражении с прежней оценки 0,2%. Германия сообщит данные по экспорту и импорту. Ожидается, что в октябре экспорт снизился на 0,7%, а импорт на 0,1%. В еврозоне выйдет индекс доверия инвесторов Sentix. В России последний день торговли акциями «Акрон» с дивидендами 101 рублей на бумагу.

Вторник начнём с прослушивания выступления главы Резервного Банка Австралии Филиппа Лоу. Китай может сообщить об ускорении инфляции до 4,2% в ноябре с октябрьских 3,8%. Меж тем, цены производителей могли упасть на 1,6% в ноябре по сравнению с падением на 1,6% в октябре. Существенный рост инфляции в КНР во многом связан с дорожающими продуктами питания на фоне разгула африканской чумы свиней. На европейском отрезке торгов выйдут данные по промышленному производству во Франции, Италии, объёмам строительства и промышленности в Великобритании. Великобритания также может повысить оценку ВВП за III квартал до 1,2% с 1,0%. Далее оценки текущих экономических условий и настроений от ZEW Германии. В России Группа «Черкизово» сообщит операционные результаты за ноябрь, как и «АЛРОСА».

Ночью в среду появится отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Днём OPEC выпустит свой ежемесячный обзор глобального рынка нефти. В США запланирована статистика по потребительским ценам, которые могли ускорить свой рост в ноябре до 2,0% с октябрьских 1,8%. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Главным событием вечера станет итог заседания ФРС. Изменений в ставке не ожидается, но рынок зачитает до дыр заявление Комитета по операциям на открытом рынке. После публикации заявления состоится пресс-конференция председателя Дж. Пауэлла. В России Сбербанк проведёт день аналитика. Бумаги «Юнипро» будут торговаться последний день с дивидендами 0,111 рублей на акцию.

Япония в четверг может сообщить о положительной динамике машиностроительных заказов за октябрь. В Великобритании состоятся выборы в парламент, на которых, вероятно, победят консерваторы, которые лидируют по опросам общественного мнения. Национальный Банк Швейцарии сохранит ставку на уровне —0,75%. Далее статистика по промышленному производству в еврозоне, которое могло сократиться на 0,4% за октябрь. ЕЦБ объявит своё решение по денежно-кредитной политике, но каких-либо изменений не ожидается. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Кроме того, выйдут данные по ценам производителей, которые могли ускорить свой рост в ноябре до 1,2% с 1,1% в октябре. В России уточнят ВВП за III квартал. «Аэрофлот» проведёт день инвестора. «Русгидро» отчитается по МСФО. Акции «М.Видео» будут торговаться последний день с дивидендами 33,37 рублей на бумагу. Совет директоров «ЛУКОЙЛ» рассмотрит вопрос промежуточных дивидендов.

В пятницу Япония может сообщить о падении промышленного производства за октябрь на 4,2%. Днём будет относительно спокойное время, а вечером США могут сообщить о росте розничных продаж за ноябрь на 0,4% после роста на 0,3% в октябре. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым, число которых снижается уже семь недель подряд. В России в этот день состоится заседание ЦБ РФ, от которого многие ждут снижения ставки на 25 базисных пункта до 6,25%. «Детский мир» будет торговаться последний день с дивидендами 5,06 рублей на акцию.

Новая неделя в Азии началась с новыми надеждами. Индексы преимущественно торговались в плюсе. Многие рассчитывают, что до 15 декабря Пекин и Вашингтон договорятся по первой фазе сделки. Китайский экспорт в ноябре упал на 1,1%. Экспорт в США рухнул на 23%. Импорт в ноябре вырос на 0,3%, что случилось впервые с апреля. Положительное сальдо составило $38,73 млрд. Порадовала Япония, которая повысила оценку роста ВВП в III квартале до 1,8% в годовом выражении. Экономисты ожидали лишь 1,7%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23420,32 п. (+0,28%), Hang Seng — 26508,34 п. (+0,04%), Shanghai Composite — 2912,62 п. (+0,02%).

Нефть оставалась вблизи уровня закрытия в пятницу. Для столь высоких котировок, как минимум, есть несколько поводов. Во-первых, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США сократилось за прошлую неделю на 5 штук до 663 единиц. Это седьмая неделя подряд, когда снижается буровая активность. Во-вторых, продолжающийся рост занятости в США — это повод ожидать стабильное потребление нефтепродуктов. И, наконец, импорт нефти Китаем вырос в ноябре до рекордных 11,13 млн бар. в сутки по сравнению с 9,61 млн бар. суточных закупок в ноябре прошлого года и 10,72 млн бар. в октябре. За 11 месяцев импорт достиг 10,09 млн бар. в сутки, что на 10,4% превышает объёмы за аналогичный период год назад. Соответственно, можно говорить, что торговая война не оказала существенное влияние на китайские нефтяные аппетиты. Оптимизм на рынках в конце прошлой недели оказал негативное влияние на интерес к золоту. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 895,60 тонн до 886,23 тонн. К 9:00 мск Brent — $64,18 (-0,33%), WTI — $58,91 (-0,49%), Золото — $1465,2 (+0,01%), Медь — $6021,95 (+0,24%), Никель — $13460 (-0,11%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 97,70 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,84%, хотя в пятницу подрастала до 1,88%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,106 (+0,0%), GBP-USD — $1,314 (+0,1%), USD-JPY – 108,58 (+0,03%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть удерживается в районе $64 за баррель Brent, азиатские рынки преимущественно в плюсе. Также сохраняются позитивные ожидания по поводу исхода американо-китайских переговоров. Соответственно, ждём от российского рынка попытки дальнейшего роста и от рубля укрепления.