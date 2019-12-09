Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале торговой сессии. Дорогая нефть и сохраняющийся аппетит к риску поддержат стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Данные технического анализа оставляют в силе возможность повышения индекса РТС в краткосрочной перспективе, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Восходящий тренд на мировых рынках остается в силе, но спрос пока не выглядит уверенным, поскольку инвесторам приходится учитывать неопределенность в отношении торговой сделки между США и КНР. Напоминанием о негативном влиянии "торговых войн" стали слабые данные по торговому балансу КНР, опубликованные в прошедшие выходные. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз доллара на фоне восстановления спроса на риск", — добавил он.

В понедельник в первой половине дня рубль продолжит отыгрывать дорогую нефть, а к закрытию курс доллара вернется в область в районе 64 рублей, диапазон колебаний курса на понедельник 63,50-64 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 1-1,2% на фоне позитивных комментариев американского президента Дональда Трампа о развитии торговых переговоров с Китаем. Он заявил, что переговоры с Китаем по вопросу краткосрочной сделки "продвигаются вперед". Он также добавил, что вопрос о новом повышении пошлин 15 декабря не обсуждается.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются в пределах 0,15%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 повысился на 0,3%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижается на 0,1%.

Стоимость нефти снижается на 0,3% — до 64,22 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1062 доллара против 1,1056 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок вырос, отыгрывая внешний позитив. Улучшение конъюнктуры фондовых и товарных площадок поддержало повышение стоимости российских акций. К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,02% — до 2928,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,25%, до 1448,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 3 копейки и составил 63,75 рубля, евро снизился на 26 копеек — до 70,50 рубля, следует из данных Московской биржи.