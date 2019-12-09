В ноябре месячные темпы роста потребительских цен заметно увеличились в результате существенного повышения цен на плодоовощную продукцию, а также возобновления роста цен в секторе услуг.

Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе рост цен на продовольствие продолжится, несмотря на весьма неплохой урожай этого года.

В дальнейшем мы ожидаем, что позитивный вклад в динамику инфляции будет вносить умеренное усиление потребительского спроса благодаря улучшению ситуации с реальными располагаемыми доходами населения, в том числе за счет растущих расходов бюджета, направляемых на реализацию приоритетных национальных проектов. Определенные инфляционные риски, с нашей точки зрения, несет обсуждаемая в правительстве инициатива о снижении (или даже полной отмене) НДФЛ для низкооплачиваемых работников.

Тем не менее годовая инфляция продолжит снижаться под действием так называемого эффекта высокой базы, связанного с быстрым ростом цен в конце прошлого года в преддверии повышения НДС. Мы ожидаем, что в декабре годовая инфляция снизится до 3,2%, а весной следующего достигнет минимальных значений – 2,4–2,6%. В дальнейшем годовая инфляция начнет постепенно увеличиваться и по итогам 2020 г. составит 3,3%.