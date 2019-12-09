Текущие настроения. Сильные данные по занятости в США (226 тыс. новых рабочих мест в ноябре после 128 тыс. в октябре, в том числе на фоне возвращения на работу 48 тыс. сотрудников концерна «General Motors») и позитивный новостной поток по торговым переговорам США-Китай в четверг-пятницу поддержали рынки. Нефть в плюсе после заседания ОПЕК+, где страны договорились о дополнительном сокращении квоты на добычу в 1К20 на 0,5 млн барр./сут. Кроме того, С. Аравия добровольно сократит добычу дополнительно на 0,4 млн барр. Для России сокращение составит 70 тыс. барр./сут, но его можно будет компенсировать ростом экспорта конденсата, который не входит в новую квоту. Российский валютный рынок на прошлой неделе в целом следовал глобальной динамике. Дополнительную поддержку рублю могло оказать снижение покупок валюты в рамках бюджетного правила до 3,1 млрд долл. (4,0 с учетом отложенных интервенций) в декабре, что немного ниже ожиданий. В преддверии недели тишины перед заседанием ЦБ РФ глава департамента ДКП А. Заботкин указал на сохранение потенциала снижения ставки в краткосрочной перспективе при сохранении диапазона нейтральной ставки в среднесрочной перспективе.

Ключевые темы недели: решения глобальных Центробанков по монетарной политике, выборы в Великобритании и торговые переговоры США-Китай. В США выйдет статистика по инфляции, которая, как ожидается, ускорится с 1,8% в октябре до 2,0% в ноябре, что, в дополнение к сильной статистике по занятости, вероятно, станет аргументом для ФРС в сторону паузы в снижении (ср). ЕЦБ проведет первое заседание под руководством К. Лагард (чт), и здесь изменения маловероятны.

Новостной поток по торговым переговорам США-Китай продолжает привлекать внимание, так как до сих пор неясно, будут ли отсрочены новые торговые пошлины на экспорт китайских товаров стоимостью $160 млрд, запланированные на 15 декабря (вс). В Великобритании пройдут выборы (чт), и пока в предвыборных опросах продолжает лидировать консервативная партия во главе с Б. Джонсоном.

Для РФ неделя начнется с внешней политики. Лидеры РФ, Украины, Франции и Германии встретятся в Париже (пн) и обсудят меры по урегулированию конфликта в Донбассе. Сам факт встречи после трехлетнего перерыва уже является позитивным событием, однако реальный прогресс во взаимоотношениях РФ-Украина стал бы позитивным сюрпризом для рынков.

Ключевым макроэкономическим событием в РФ станет решение ЦБ по ключевой ставке 13 декабря (пт). Мы не исключаем, что регулятор снизит ставку на 25 б.п. на фоне продолжающегося замедления инфляции – в ноябре несмотря на ускорение расходов бюджета рост ИПЦ замедлился до 3,5% г/г, что ниже наших ожиданий, а по итогам года он может приблизиться к нижней границе ориентира ЦБ в 3,2-3,7% г/г. Инфляционные ожидания населения снизились до 8,3%, минимума с апреля 2018 г. Лишь неожиданный внешний негатив в ближайшую неделю, например, жесткая риторика ФРС, внешнеполитическое давление с саммита в Париже или из Конгресса США (в среду сенатский комитет под руководством республиканцев будет обсуждать перспективы санкционного законопроекта DASKA), могут вынудить ЦБ взять паузу в сокращении ставок.

Из прочих событий, выйдет статистика по платежному балансу за ноябрь РФ (вт) и балансу бюджета (ср), а Moody’s в конце недели опубликует суверенный рейтинг РФ (пт).