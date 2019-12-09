Прошлогоднее заседание ОПЕК, прошедшее 6-7 декабря 2018 года, ознаменовало новый подход на рынке нефти – ОПЕК, Россия, а также некоторые другие производители нефти, перешли от увеличения к сокращению добычи, стремясь сбалансировать мировой рынок. В прошлом году было принято решение сократить добычу нефти странами ОПЕК на 800 тыс. баррелей в сутки, а странам, присоединившимся к ОПЕК, – на 400 тыс. баррелей в сутки. Соглашение действовало сначала до середины 2019 года, а затем было продлено до конца марта 2020 года. В общей сложности сокращение должно было составить 1,2 млн баррелей в сутки.

Весь прошедший год участники сделки ОПЕК+ показывали высокую дисциплину соблюдения договоренностей, которая зачастую превышала 100%. Отчасти этому способствовали санкции США к различным производителям нефти (к Ирану, Венесуэле и т.п.), а также форс-мажорные обстоятельства, проблемы на рынке фрахта. Однако в целом все производители соблюдали соглашение, по итогам года ограничение добычи составило 142% для стран ОПЕК и 141% для стран, не входящих в ОПЕК.

По расчетам ОПЕК, общее сокращение добычи нефти всеми участниками сделки ОПЕК+ к началу декабря 2019 года уже составило 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Кроме того, участниками пакта ОПЕК+ была подписана хартия о долгосрочном регулировании рынка нефти, которая декларирует регулирование баланса рынка путём постоянного мониторинга. В результате принятого пакта ОПЕК+ и согласованных действий всех участников рынка цены на нефть в 2019 году находились в диапазоне $54-72 за баррель, среднегодовая стоимость сорта Brent составила около $64 за баррель, сорта WTI – около $57 за баррель. Волатильность цен в результате согласованных действий ОПЕК+ значительно снизилась, уровень запасов нефти в мире держится слегка выше среднего значения за пять лет.

Среднемесячное производство нефти в Саудовской Аравии снизилось в 2019 году на 4,7% к 2018 году, в России выросло на 0,9%, в США выросло на 12,3%. Среднемесячная добыча стран ОПЕК в 2019 году сократилась до 29,57 млн баррелей в сутки, не учитывая производство вышедшего из картеля Катара, что на 2,3 млн барреля в сутки ниже, чем в декабре 2018 года.

Темпы добычи нефти в США, значительно выросшие в 2018 году, в 2019 году начали показывать замедление. Этот процесс сопровождается снижением темпов бурения скважин. Основной причиной этого процесса являются низкие для производства сланцевой нефти цены и неразвитость транспортной инфраструктуры на внутреннем американском рынке. По предварительным оценкам, мировые цены на нефть на уровне ниже $60 за баррель продолжат оказывать негативное влияние на производителей сланцевой нефти в США, что может отрицательно сказаться на уровне добычи с временным лагом в 9-12 месяцев, то есть примерно ко II кварталу 2020 года.

Экспорт нефти из США продолжает постепенно расти по мере ввода в эксплуатацию инфраструктурных проектов, позволяющих транспортировать нефть к побережью Мексиканского залива. В настоящее время экспорт нефти в среднем составляет около 3 млн баррелей в сутки, но, по оценкам, введение полностью строящейся инфраструктуры в эксплуатацию позволит увеличить экспорт нефти из США до 5,0 млн баррелей в сутки.

Потребление нефти в мире в 2019 году, по оценкам МЭА, в среднем вырастет на 1 млн баррелей в сутки. С учетом сокращения предложения нефти странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки, а также прироста добычи нефти в странах вне ОПЕК+ в среднем на 1,3 млн баррелей в сутки, баланс рынка нефти, по расчётам МЭА, в конце 2019 года ожидается дефицитным в размере 0,8 млн баррелей в сутки.

5 декабря состоялось заседание министерского совета ОПЕК+, в ходе которого было принято решение рекомендовать на заседании ОПЕК сократить добычу нефти при равномерном распределении между участниками пакта ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей в сутки в I квартале 2020 года, а также соблюдать соглашение ОПЕК+ на 100% до 1 апреля.

6 декабря состоялось заседание ОПЕК, в результате которого было принято решение увеличить сокращение добычи нефти членами ОПЕК+ еще на 500 тыс. баррелей в сутки в I квартале 2020 года, то есть в целом общее сокращение в I квартале составит 1,7 млн баррелей в сутки. Участники сделки ОПЕК+, не являющиеся членами ОПЕК, также одобрили данное решение. Распределение дополнительного ограничения составит 350 тыс. баррелей в сутки для стран ОПЕК и 150 тыс. баррелей в сутки для стран ОПЕК+, не входящих в ОПЕК.

Новый целевой уровень среднесуточного производства для Саудовской Аравии с 1 января 2020 года составит 10,151 млн баррелей в сутки (в 2019 году было 10,633 млн баррелей в сутки). Всего сокращение к уровню октября 2018 года составит 482 тыс. баррелей в сутки, из которых дополнительно – на 160 тыс. баррелей в сутки.

Новый целевой уровень среднесуточного производства для Ирака с 1 января 2020 года составит 4,462 млн баррелей в сутки (в 2019 году было 4,653 млн баррелей в сутки). Общее сокращение к уровню октября 2018 года составит 191 тыс. баррелей в сутки. Надо отметить, что Ирак в последние месяцы показывал плохую дисциплину соблюдения пакта ОПЕК+ (в декабре 2019 года соблюдение пакта составило всего 23%), в связи с чем дополнительное сокращение может достичь 158 тыс. баррелей в сутки.

Новый целевой уровень среднесуточного производства для России с 1 января 2020 года составит 11,121 млн баррелей в сутки (в 2019 году было 11,191 млн баррелей в сутки), всего сокращение к уровню октября 2018 года составит 300 тыс. баррелей в сутки, из которых дополнительно – на 72 тыс. баррелей в сутки. При этом Россия изменит методику расчёта добычи для подсчёта сокращения по сделке ОПЕК+, убрав из нее добычу газоконденсата, объём которого в октябре 2018 года составил 795 тыс. баррелей в сутки.

С учетом ожидаемого МЭА прироста потребления нефти в мире в 2020 году в среднем на 1,2 млн баррелей, ожидаемого прироста производства в странах вне ОПЕК и соблюдением дополнительных ограничений по сделке ОПЕК+ баланс рынка нефти в конце 1 квартала 2020 года ожидается избыточным в размере 1,1 млн баррелей в сутки. Дальнейшее развитие ситуации на мировом рынке нефти будет зависеть от решения, которое может быть принято на заседании ОПЕК, запланированного на 6 марта 2020 года.

Вероятность продления сделки ОПЕК+ до конца 2020 года остаётся высокой, но размер ограничений может варьироваться в зависимости от ситуации в мировой экономике. Очевидно, что участники сделки ожидают развития торговых переговоров между США и Китаем, чтобы определить, в каком состоянии может быть потребление нефти и мировая экономика в следующем году. При этом вероятно, что Россия фактически увеличит добычу нефти за счёт исключения из учёта в сокращаемых объёмах газоконденсата, который в общем объёме производства составляет 7-8%.

Наиболее вероятным выглядит развитие событий по предложенному нами ранее сценарию динамики цен на нефть в рамках диапазона $54-63, который предусматривает сокращение добычи ОПЕК+ до конца марта 2020 года, трудности в переговорах между Китаем и США, продолжение иранских поставок на рынок и с трудом достигаемый баланс рынка.