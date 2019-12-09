По итогам ноября дезинфляция продолжилась — до 3,5% г./г. (3,8% г./г. в октябре), и этот уровень соответствует недельной динамике.

В последние месяцы (и ноябрь не исключение) заметный вклад в снижение годовых темпов вносят базовые компоненты, что мы связываем с ослаблением потребительского спроса. Мы не раз отмечали, что расходы потребителей в последние месяцы особенно сильно полагаются на кредиты (в отсутствие заметного роста доходов), а темпы роста депозитов – вблизи многолетних минимумов. Это фактически означает, что потребительский спрос не обладает достаточным запасом прочности, который мог бы позволить ритейлерам активнее повышать цены.

Последняя версия прогноза ЦБ по инфляции на этот год 3,2-3,7% г./г., и очевидно, что фактический ее уровень будет близок к нижней границе этого диапазона. В целом сейчас уже понятно, что ближайшие месяцы ИПЦ «проведет» вблизи отметки в 3% г./г. (при прочих равных). Таким образом, со стороны инфляции у ЦБ нет причин не снижать ставку на заседании в эту пятницу.