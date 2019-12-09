Хочется подвести итоги прошедшей недели, но, безусловно, надо начать с пятницы. Именно пятница стала самым выдающимся днем за последнюю не только неделю, но и, пожалуй, чуть ли не с начала осени. Причем случилось это совершенно неожиданно. Конечно, все ждали макроданных по рынку труда. И причем ждали хороших данных. Но вот чтобы оказались настолько хороши — это совершенно неожиданно!

Уровень безработицы опустился еще ниже и достиг уровня в 3,5%, что является лучшим показателем за последние 50 лет. Но это было бы только «полсчастья», а целое счастье получилось, когда мы увидели просто-таки великолепные данные за ноябрь по новым рабочим местам. И тут же как-то сам собой исчез вопрос о слабости американской экономики. Ну, о чем вы говорите! Какая слабость? Все просто великолепно!

И индексы разом по итогам пятничных торгов вновь выскочили к своим историческим максимумам, на которых они были неделей ранее. Переписать их, правда не удалось, но до рекордных отметок теперь рукой подать. Вот так феерично завершилась очень непростая неделя, где негатива было явно больше, чем позитива.

На отраслевом уровне тоже не обошлось без сюрпризов. Хотя сюрпризы здесь были не столь яркие и фееричные. Лучше всех смотрелись акции энергетических компаний, которые за неделю выросли в среднем на 1,52%. Однако, если посмотреть, что только за пятницу акции этого сектора подорожали на 2%, то станет понятно, что всю неделю эти акции находились под давлением продавцов, и только в пятницу они волшебным образом возродились. Главным источником этого возрождения, естественно, стала нефть, которая за это же время подорожала почти на 7%. Но следует отметить, что нефть дорожала фактически в течение всего этого периода, а вот акции нефтяных и газодобывающих компаний рванули наверх лишь в пятницу.

Очень неплохо смотрелись в последние дни и акции потребительских компаний, ведомые безусловным лидером не только этого сектора, но и всего рынка в целом — компанией Apple (AAPL, +1,93%). Последняя в пятницу обновила свой исторический максимум и вновь вернула себе пальму первенства как самая дорогая компания мира с капитализацией более 1,2 трлн. долларов. Правда, в ближайшую среду, 11 декабря, ситуация изменится, поскольку на саудитской бирже Tadawul начнутся биржевые торги акциями нефтегазовой компании Saudi Aramco, чья капитализация будет однозначно выше аналогичных показателей и Apple, и Microsoft (MSFT).

Ожидания рынка 9 декабря

Выходные прошли тихо и спокойно. И это уже хорошо! Ничего выдающегося тоже не случилось. Поэтому мировые инвесторы и спекулянты будут продолжать сегодня переваривать пятничную информацию по американскому рынку труда. Безусловно, все понимают, что это весьма позитивный сигнал для всего рынка. Но, к сожалению, не Америкой единой живы инвесторы. И пока совершенно не понятно, как же чувствуют себя все остальные — Китай, Европа, Япония?

Поэтому с достаточно большой вероятностью на американском рынке инвесторы сегодня предпочтут взять паузу и обдумать, что же делать дальше. Тем более что у нас на горизонте, а именно — в среду, очень важное событие. Это решение по ставке по итогам 2-х дневного заседания FOMC ФРС США. Ставку, конечно, оставят неизменной, но вот что будет говорить после объявления решения председатель ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции — это большая загадка. Так что в любом случае в среду вечером понервничать всем придется. А если к этому еще добавить выход макроданных по динамике потребительских и промышленных цен, то вполне возможно текущая неделя станет определяющей уже вплоть до конца года. Увидим ли мы рождественское ралли или нет? По крайней мере, шансы увидеть явно не нулевые.

Ну а сегодня — вновь затишье. Просто сидим и ждем. Все же сейчас время скорее для проведения краткосрочных спекулятивных операций, но никак не для формирования долгосрочных портфелей. А спекулянты сегодня постараются немного продавить рынок вниз. Но не сильно и не надолго. Если вообще удастся это сделать. А пару десятых процентов в минус будут даже полезны — чтобы не сильно перегревать рынок и можно было бы спокойно идти дальше наверх.