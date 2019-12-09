Заседание ОПЕК+ прошло при спокойном рынке, за неделю Brent выросла на 1,2%. Важным решением заседания стала договоренность о дополнительном сокращении добычи на 500 тыс. баррелей – до 1,7 млн баррелей в сутки. Это может привести к дефициту на рынке и росту цен на нефть. Решение будет действовать до конца марта, далее последует пересмотр соглашения.

Единогласное решение сократить добычу расходится с реальным положением дел. Далеко не все участники сделки выполняют свои обязанности в соответствии с квотами. Нигерия, Габон и Конго (суммарно около 9% от добычи ОПЕК) не укладываются в квоты. Венесуэла, Ливия и Иран не ограничены в добыче. Наибольшую нагрузку в соблюдении квот берет на себя Саудовская Аравия. Россия, как член ОПЕК+, в течение года так часто выходила за квоты и в среднем не выполнила обещанные обязательства. Рынок закладывает ожидания, что Саудовская Аравия не сможет в одиночку нести груз ответственности за глобальное сокращение и вынуждена будет отказаться от этой роли. Без поддержки России в этом вопросе внутри ОПЕК+ могут произойти противоречия, которые скажутся на внутренней дисциплине.

Само решение, безусловно, приносит позитив на рынок, и мы полагаем, что цена Brent в среднесрочной перспективе может вырасти до 70 долл. за баррель. Но одним из ключевых драйверов на рынке может стать статистика по выполнению заявленных обещаний. И здесь кроется значительная неопределенность.

Рост добычи в США на новых исторических максимумах – 12,9 млн баррелей в сутки. Возможно, добыча находится около своих максимальных пределов. Статистика по активным буровым показывает падение с начала года на 25%.

Это была очередная слабая неделя для промышленных металлов. Индекс LME снизился на 1%. Негативным фактором для рынка стало введение американских пошлин на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины.

Никель находится в свободном падении, потеряв за неделю еще 2%. Возобновление добычи в Индонезии давит на рыночные цены. Однако мы позитивно смотрим на металл на следующий год, и текущие уровни привлекательны для инвестиций в металл и соответствующие компании, такие как Норильский никель.

Медь одна из немногих показала положительную доходность +3%. Новостной фон – позитивный для этого металла на фоне забастовок и неспокойной политической ситуации в Южной Америке.

Золото находится в выжидательной позиции перед ориентировочной датой введения новых американских пошлин против Китая. Сделка еще не подписана, а времени практически не осталось. Мы ожидаем возобновления спекулятивного спроса на золото и серебро в преддверии ближайших событий.



