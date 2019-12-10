Индекс МосБиржи ожидаемо начал неделю с продолжения роста, котировки вернулись к 1945 п. При этом подъема широким фронтом не наблюдалось. Среди голубых фишек и даже отдельных секторов мы видим разнонаправленную динамику. Например, в понедельник заметно просели акции Лукойла (-0,61%), которые в моменте успели обновить исторические максимумы. При этом другие представители отрасли завершали день в плюсе: Сургутнефтегаз-ао (+1,35%), Татнефть-ао (+0,92%), Роснефть (+0,67%). Среди других ликвидных акций существенно лучше рынка накануне выглядели бумаги TCS (+3,56%), ОГК-2 (+3,44%), АЛРОСА (+3,32%), Норникель (+2,06%).

Обращаем внимание, что на фоне подъема рынка вновь наблюдается тенденция по повышенному спросу именно в наиболее ликвидных бумагах. Индекс голубых фишек две сессии подряд выглядит лучше индекса акций компаний средней и малой капитализации.

Что касается общих объемов торгов на рынке акций, то они начали снижаться. Обороты падают последние пять сессий. На наш взгляд, из-за насыщенности важными событиями на текущей неделе и, возможно в следующий понедельник, торговая активность еще будет на более-менее стандартном уровне. Но затем с приближением новогодних праздников и католического Рождества в западных странах обороты наверняка снизятся, что в свою очередь может привести к падению общей волатильности и амплитуды колебаний на рынке.

По индексу МосБиржи еще в прошлую пятницу был получен позитивный технический сигнал в пользу продолжения роста: после выхода из бокового коридора вниз котировки впоследствии вернулись в его границы. Теперь в качестве среднесрочного ориентира наверху можно выделить район около 3000 п., то есть исторические максимумы. Вчера этот сигнал подтвердился и начал отрабатываться.

При этом конкретно сегодня с открытия ускорения роста не ожидается. На вчерашней вечерней сессии фьючерсы на российские индексы показали умеренное снижение на фоне соответствующей динамики западных площадок. В это же время цены на нефть Brent остаются относительно стабильными, консолидируясь около уровня $64. Позитив от решения ОПЕК+ по увеличению объема сокращения добычи нефти был достаточно быстро отыгран. Все понимают, что страны и так перевыполняли квоту, так что реальное снижение производства должно быть существенно ниже 500 тыс. б/с.

В итоге сегодня на старте дня можем увидеть преимущественно нейтральную динамику на российском рынке акций. То же самое касается и курса USD/RUB, который опустился к промежуточным уровням поддержки 63,5-63,6.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация отчета по продажам за ноябрь АЛРОСА. Операционные результаты за предыдущий месяц планирует опубликовать Черкизово.

Помимо парада заседаний центробанков (ФРС, ЕЦБ, Банк России) ключевым фактором в ближайшие дни останется неопределенность по поводу заключения «первой фазы» торговой сделки США и Китая. Уже на воскресенье, 15 декабря, Вашингтоном запланировано введение дополнительных пошлин на китайские товары на сумму $156 млрд. На мой взгляд, рынки не в полной мере заложили риск того, что эти ограничения все-таки будут введены. Многие участники рассчитывают, что стороны пойдут друг другу навстречу, и Трамп примет решение об отмене или переносе даты введения пошлин. Если вдруг этого не произойдет, то возможно локальное бегство из «рисковых» в «защитные» активы. Чем меньше подробностей по этому поводу будет к пятнице, тем больше вероятность того, что глобальные инвесторы могут начать фиксировать длинные позиции, снижая риски перед выходными. Естественно эта история может коснуться и российского рынка, главным образом через падение сырьевых товаров.

Впрочем, любой сценарий с отказом от введения пошлин, с заключением торговой сделки или нет, может вызвать краткосрочное предновогоднее ралли на рынках.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра падает на 0,09%, нефть Brent в минусе на 0,11%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно ниже уровня закрытия понедельника, в пределах 0,25%.