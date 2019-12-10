По итогам вчерашних торгов американские биржевые площадки закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,32%, закрывшись на отметке 3135,96 пунктов, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,38%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США облигаций снизилась на один базисный пункт, до 1,83%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на два базисных пункта, до —0,31%.

Поводом для легкой фиксации длинных позиций после бурного роста в конце прошлой недели послужили негативные данные из КНР, согласно которым объем китайского экспорта в ноябре снизился четвертый месяц подряд. Кроме того, рынки ждут итогов заседаний ФРС США и ЕЦБ, которые завершатся в среду и четверг соответственно. Сегодня игроки сфокусируют свое внимание на цифрах по инфляции в Поднебесной, позже будут представлены данные по росту кредитования в стране.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,36%, закрывшись на отметке $64,08. Окрашенные в "красное" ведущие мировые биржевые индикаторы и заявления главы МЭА Фатиха Бироля о том, что "на рынках много нефти" оказали давление на стоимость фьючерсного контракта Brent. Однако в течении текущей недели цену на "черное золото" помимо настроений на глобальных финансовых рынках традиционно будут определять статистика от Американского института нефти, которая будет опубликована сегодня после закрытия торгов, а также данные от Минэнерго США (ведомство представит их в 18.30 МСК в среду).

Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 0,56%, закрывшись на отметке 2945,03 пунктов. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2930 и 2910 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 144000 — 142500 пунктов, сопротивления — 145500 и 146500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,59 руб./$, прибавив 0,26% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 63,55, сопротивления расположены на уровнях 63,80 и 64.



