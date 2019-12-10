Начало недели на глобальных рынках проходит в относительно спокойном ключе. Основные события недели приходятся на ее вторую половину: заседание Федрезерва (среда), заседание ЕЦБ (четверг), выборы в Парламент Британии (четверг), наступление срока возможного введения пошлин со стороны США в отношении китайского импорта (воскресенье). Вчера фондовые рынки развитых стран демонстрировали умеренную коррекцию после заметного роста во второй половине прошлой недели – фондовые индексы США снизились на 0,3-0,4%.

Пока в центре внимания остается вопрос торговых отношений США и Китая. Вчера на конференции в Индианаполисе министр сельского хозяйства США С.Пердью высказался, что не ожидает введения со стороны США новых пошлин в отношении китайского импорта на сумму в 160 млрд долл. с 15 декабря. Напомним, что накануне КНР сделала еще один жест «доброй воли», смягчив ряд тарифов на поставку соевых и свинины из США. С нашей точки зрения, базовым сценарием сейчас является отсутствие введения новых пошлин и продолжение процесса торговых переговоров, что, вероятно, сопоставимо с рыночным консенсусом.

Торговые споры США с Китаем в некоторой степени оказывают давление на темпы экономического роста, но не являются основной причиной его замедления. Вчера ISM опубликовал опрос, согласно которому американские промышленные предприятия в следующем году планируют снижение капитальных затрат на 2,1% (первое снижение за 11 лет). Руководители непроизводственных предприятий пока ожидают рост капитальных расходов в следующем году на 1,3%, что все же меньше, чем рост на 2% в текущем году. При этом, обосновывая сокращение затрат 38% компаний в качестве основной причины назвали внутренние экономические условия и только 3% обвинили рост тарифов (44% назвали в качестве основной причины другие неуказанные факторы).

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 0,6% по индексу МосБиржи. Вчерашние итоги переговоров в нормандском формате могут способствовать локальному улучшению настроений, однако влияние внешнего фона в краткосрочной перспективе считаем более значимым. Напомним также, что для российских активов сохраняется еще один фактор риска – завтрашнее голосование в комитете по международным делам Сената США по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ.

В этих условиях считаем затруднительным сегодня дальнейший выраженный рост индекса Мосбиржи, и в базовом сценарии ориентируемся на проторговку верхней половины диапазона 2900-2950 пунктов.