Рынок акций РФ слабо снизится в первой половине торгов
Вчера российский рынок акций прибавил более полупроцента. Причем рост шел на негативном внешнем фоне практически по всем «голубым фишкам». Исключение составили лишь акции «Лукойла», которые скорректировались после достижения исторических максимумов. В легком минусе закрылись и бумаги самой Мосбиржи.
Такая динамика российского рынка говорит о том, что покупатели вернулись на торги.
Но для продолжения роста нужны новые поводы, а их пока нет. По-прежнему остается нерешенным главный вопрос года – итоги переговоров между США и Китаем. В частности, нет ясности, будут ли введены 15 декабря пошлины в отношении китайских товаров. Именно эта неопределенность и препятствует сильным движения биржевых активов.
Пока складывается впечатление, что стороны не пойдут на усиление конфронтации. Но пока не будет четкой информации по данной, теме рынки будут оставаться в боковике.
Сегодня с утра американские фьючерсы слабо подрастают, чуть выше 64 долларов за баррель торгуется нефть. Однако с учетом того, что после закрытия нашего рынка американские индикаторы снизились, можно ожидать открытия российского рынка акций в легком минусе.
Скорее всего, на возобновившемся снижении цен на никель начнется аккуратная фиксация прибыли в «Норильском Никеле», выглядевшем последние дни намного лучше рынка. Продолжит слабо снижаться «Лукойл» и развернутся вниз акции Сбербанка, так и не рискнув пробовать на прочность сопротивление 248 руб.
Не ждем особо значимых движений по нефти. Актуальным коридором для нее остается диапазон 62,5-66 долларов за баррель.
Пара доллар-рубль закрылась вчера в районе сильной поддержки 63,4-63,6. Пока не видим поводов для ее пробития. Учитывая санкционные риски (завтра планируется обсуждение пакета антироссийских санкций в Сенате США), держать в портфеле купленный рубль очень опасно.
Завтра ФРС подведет итоги очередного заседания. Скорее всего, ставка будет оставлена на прежнем уровне, а глава Федрезерва Джером Пауэлл ограничится нейтральной риторикой. Поэтому реакция валютного рынка на ФРС будет слабой и кратковременной.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191210/830664956.html