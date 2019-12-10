Вчера российский рынок акций прибавил более полупроцента. Причем рост шел на негативном внешнем фоне практически по всем «голубым фишкам». Исключение составили лишь акции «Лукойла», которые скорректировались после достижения исторических максимумов. В легком минусе закрылись и бумаги самой Мосбиржи.

Такая динамика российского рынка говорит о том, что покупатели вернулись на торги.

Но для продолжения роста нужны новые поводы, а их пока нет. По-прежнему остается нерешенным главный вопрос года – итоги переговоров между США и Китаем. В частности, нет ясности, будут ли введены 15 декабря пошлины в отношении китайских товаров. Именно эта неопределенность и препятствует сильным движения биржевых активов.

Пока складывается впечатление, что стороны не пойдут на усиление конфронтации. Но пока не будет четкой информации по данной, теме рынки будут оставаться в боковике.

Сегодня с утра американские фьючерсы слабо подрастают, чуть выше 64 долларов за баррель торгуется нефть. Однако с учетом того, что после закрытия нашего рынка американские индикаторы снизились, можно ожидать открытия российского рынка акций в легком минусе.

Скорее всего, на возобновившемся снижении цен на никель начнется аккуратная фиксация прибыли в «Норильском Никеле», выглядевшем последние дни намного лучше рынка. Продолжит слабо снижаться «Лукойл» и развернутся вниз акции Сбербанка, так и не рискнув пробовать на прочность сопротивление 248 руб.

Не ждем особо значимых движений по нефти. Актуальным коридором для нее остается диапазон 62,5-66 долларов за баррель.

Пара доллар-рубль закрылась вчера в районе сильной поддержки 63,4-63,6. Пока не видим поводов для ее пробития. Учитывая санкционные риски (завтра планируется обсуждение пакета антироссийских санкций в Сенате США), держать в портфеле купленный рубль очень опасно.

Завтра ФРС подведет итоги очередного заседания. Скорее всего, ставка будет оставлена на прежнем уровне, а глава Федрезерва Джером Пауэлл ограничится нейтральной риторикой. Поэтому реакция валютного рынка на ФРС будет слабой и кратковременной.