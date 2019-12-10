В начале торгов не исключена приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС
В понедельник высоколиквидные бумаги торговались разнонаправленно, спрос был сосредоточен преимущественно в горнодобывающем секторе – соответствующий отраслевой индекс, рассчитываемый МосБиржей, вырос на 1.1% против повышения на 0.6% по индексу МосБиржи. Акции корпорации Алроса (ALRS) подорожали на 3.3%, Норникеля (GMKN) – на 2.1%, Северстали (CHMF) – на 1.0%. Тем временем в минусе закрылись АФК Система (AFKS, —1.2%) и Лукойл (LKOH, —0.6%). Спрос на рынках акций в целом увеличился после выхода сильных данных по рынку труда США (в прошедшую пятницу) и сообщения о неожиданном увеличении баланса внешней торговли Германии (в понедельник). Вместе с тем, восходящий тренд по мировым фондовым индексам не выглядит устойчивым на фоне неопределенности, связанной торговой сделкой между США и КНР, а также с парламентскими выборами в Великобритании и перспективами Brexit.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ЧТПЗ (CHEP) и РСК Сибири (MRKS) подорожали на 4.8%, ТНС Энерго Ростов-на-Дону (RTSB) – на 4.6%, ОГК-2 (OGKB) – на 3.4%.
Фондовые индексы США понизились на 0.3% — 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским также наблюдаются небольшая коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов не исключена приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС. Глобальные инвесторы немного сократили «спрос на риск» (что выражается, в том числе, в повышении по индикаторам волатильности) в преддверии заседания комитета по отрытым рынкам ФРС США (итоги будут объявлены в среду вечером), парламентских выборов в Великобритании (12.12) и срока ввода новых пошлин на китайский импорт в США (15.12).
На валютном рынке возможен некоторый период консолидации немногим выше отметки 63.5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.
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