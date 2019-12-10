Вчера средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа составила 6,03%, практически не изменившись по сравнению с пятницей. Однако закрытие произошло на значительно более низкой отметке в 4,02% (-225 бп к уровню предыдущего дня), поскольку банки вывели на денежный рынок образовавшийся запас свободных резервов. По итогам сессии индекс RUSFAR поднялся до 6,32% (+2 бп к уровню пятницы), но ставка RUONIA, как мы полагаем, осталась в районе 6,20%. В целях стерилизации избыточной ликвидности Банк России провел внеочередной однодневный депозитный аукцион на сумму 850 млрд руб. При спросе со стороны банков в 997 млрд руб. средняя ставка на аукционе составила 6,44%. Сегодня, в последний день очередного периода усреднения резервов, понижательное давление на однодневные ставки, как мы полагаем, сохранится.

Также сегодня Банк России проведет регулярный недельный депозитный аукцион, лимит на котором, как мы ожидаем, будет увеличен до 1,7–1,9 трлн руб. Сегодня же состоится аукцион КОБР с погашением в марте 2020 г. на сумму 800 млрд руб. На данный момент объем находящихся в обращении облигаций Банка России составляет 1,5 трлн руб., из которых бумаги на 200 млрд руб. подлежат погашению завтра. По нашим оценкам, если предложенные на аукционе облигации будут размещены в полном объеме, объем КОБР в обращении в результате достигнет 2,1 трлн руб.

Котировки FRA вчера не изменились, в то время как 3-месячная ставка Mosprime снизилась на 1 бп, до 6,76%. Ближний и средний отрезки кривой процентных свопов сместились вниз на 1–3 бп, в том числе 5-летняя ставка закрылась на отметке 6,62%. Ставки NDF торговались разнонаправленно: 2-месячное значение снизилось на 7 бп (до 5,89%), в то время как 6-месячная ставка повысилась на 3 бп, до 5,90%. Длинные ставки кросс-валютных свопов остались практически на прежних уровнях.