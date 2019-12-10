Американский фондовый рынок вырос в минувшую пятницу, используя в качестве драйвера позитивные цифры отчета по рынку труда за ноябрь.

На фоне того как индекс широкого рынка S&P 500 намеревается повторно проверить на прочность установленный 27 ноября абсолютный исторический пик, стоимость хеджирования от потенциального обвала акций возросла до максимумов с марта текущего года. Об этом свидетельствует индекс Skew Чикагской биржи CBOE, который рассчитывается с учетом премий опционов «без денег» на S&P 500.

«Индекс страха» (VIX), который традиционно имеет обратную корреляцию с S&P 500, в конце ноября опустился ниже своих минимумов в апреле и июле, когда следом наблюдалась ощутимая коррекционная распродажа акций.

В настоящий момент VIX составляет 14,3, подразумевая волатильность в течение ближайшей недели на уровне 1.98%. Иначе говоря, «индекс страха» не предполагает падение S&P 500 ниже 3083,60 пункта на этой неделе, которая включает такие важные события, как выборы в Великобритании, наступление дедлайна по заключению первой фазы торговой сделки США и КНР (иначе 15 декабря вступит в силу новый пакет пошлин на китайский импорт), а также заседание ФРС.

При этом можно наблюдать, что индексы S&P 500 и VIX в последнее время демонстрируют положительную корреляцию. Последний раз оба показателя демонстрировали рост 2 недели подряд в мае, и за этим последовала серьезная просадка S&P 500 на 6,84%.