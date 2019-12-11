Российский рынок акций во вторник не сумел продолжить движение наверх, последовав за динамикой западных фондовых площадок.

Среди ликвидных тяжеловесных бумаг в аутсайдерах были представители нефтегазового сектора. При этом отметим, что существенного падения нефтяных цен накануне не было. Фьючерсы Brent во вторник консолидировались в боковом формате около $64 за баррель. То есть акции нефтяников снижались без дополнительных внешних «раздражителей». На наш взгляд, это не совсем оправданно, даже с учетом умеренного укрепления курса рубля. Решение стран ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи еще на 500 тыс. б/с снижает риски существенного падения цен на нефть.

Более того, накануне вышел ежемесячный отчет от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), в котором эксперты ведомства снизили прогнозы добычи нефти в США как по итогам 2019 г., так и на 2020 г. В следующем году производство в среднем вырастет до 13,18 млн б/с (+0,9 млн б/с) против предыдущего прогноза 13,29 млн б/с. Это существенно более низкий прирост, чем в предыдущие годы: 1,6 млн в 2018 г. и 1,3 млн в 2019 г.

Также EIA повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 г. с $60,1 за баррель до $60,51. Как ожидается, наибольший объем перепроизводства и роста запасов в следующем году придется на II квартал. Однако уже в IV квартале EIA ждет дефицита на рынке.

На мой взгляд, по-прежнему сохраняются умеренно позитивные среднесрочные перспективы в акциях Лукойла, Газпром нефти, Роснефти.

Необычная ситуация складывается в бумагах Татнефти. Соотношение цены обыкновенных (АО) и привилегированных акций (АП) опустилось ниже 1,06. Для российского рынка это редкое явление, ведь фактор более высокой ликвидности в обыкновенных бумагах должен обеспечивать более существенную премию. Исторически средним соотношением при одинаковом размере дивидендов являются уровни 1,10–1,15 (в Сбербанке сейчас 1,10, в Ростелекоме 1,20). То есть обыкновенные бумаги Татнефти в моменте могут выглядеть интереснее привилегированных. Обратный переход из АО в АП в таком случае будет логичен в случае возврата соотношения выше 1,10.

Среди ликвидных бумаг наиболее сильную динамку во вторник показали обыкновенные акции Россетей (+4,66%). Каких-то важных корпоративных новостей, которые могли бы поспособствовать столь мощному импульсу, не обнаружено. Бумаги два месяца торговались в боковом коридоре, а вчера начали пробивать его верхнюю границу, после чего движение наверх ускорилось. Сработал технический фактор. В качестве целевого ориентира в бумагах Россетей можно выделить отметку 1,28 руб.

Новые исторические максимумы во вторник были установлены в акциях ВСМПО-АВИСМА (+2%). Котировки поднимались к 19 500 руб. Бумаги выступают консервативной дивидендной фишкой с повышенной доходностью относительно рынка. Именно фактор высоких ожидаемых дивидендов в основном и заставляет бумаги переоцениваться на фоне снижения рублевых ставок. Текущая фундаментальная оценка бумаг, на мой взгляд, может быть близкой к справедливой.

На фоне восстановления объема продаж алмазно-бриллиантовой продукции в ноябре лучше рынка вновь выглядели акции АЛРОСА (+1,8%). В рамках восходящего импульса бумаги могут дойти до ближайшей области сопротивления около 83–84 руб.

В индексе МосБиржи общая картина пока не меняется. Ранее котировки вернулись в рамки ранее проторгованного коридора. Базовым сценарием теперь является движение к его верхней границе на 2960 п. и ее последующий пробой. Не исключаю, что при спокойном внешнем фоне индекс может успеть подняться в декабре в район предыдущих максимумов около 3000 п. Точка отмены сценария роста — это отметка 2905 п., спуск ниже которой вновь резко ухудшит техническую картину.

Сегодня центральным событием для мировых фондовых площадок станет заседание ФРС. Консенсус сводится к неизменности ставки в текущем диапазоне 1,5–1,75% годовых. По данным Reuters, 100% экспертов (107 из 107) ожидают сохранения ставки ФРС на текущем уровне.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падает на 0,10%, нефть Brent в минусе на 0,70%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вторника.