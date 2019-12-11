Американские биржевые площадки во вторник закрылись на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,11%, закрывшись на отметке 3132,52 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,1%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 1,84%, продемонстрировав максимальный показатель почти за четыре недели. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на один базисный пункт, до —0,30%.

По мере приближения дедлайна по очередным тарифам на китайские товары со стороны США, игроки не спешат наращивать "длинные" позиции, равно как и увеличивать "короткие", что способствует росту волатильности на американском рынке акций. Однако, согласно поступающей информации, вероятность отказа Белого дома от введения пошлин есть, и хотя, на мой взгляд, это будет всего лишь отсрочка, на данном этапе это будет расценено рынком как позитив. Сегодня инвесторы сфокусируют внимание на заседании ФРС США, и хотя по его итогам ставка останется без изменений, рынки будут оценивать перспективы дальнейшей монетарной политики регулятора, которую на пресс-конференции озвучит его глава Джером Пауэлл.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,16%, закрывшись на отметке $64,15. Сегодня в первой половине дня игроки будут отыгрывать цифры статистики от Американского института нефти, согласно которым запасы "черного золота" в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,41 миллиона баррелей. Далее их внимание будет сосредоточено на официальных данных от Минэнерго США, которые вкупе с настроениями на мировых финансовых рынках будут определять направление движения стоимости барреля нефти. Однако без заключения торговой сделки между Вашингтном и Пекином "быкам" будет достаточно сложно толкать стоимость фьючерсного контракта Brent на вверх; сильным уровнем сопротивления выступает отметка $65.

Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,43%, закрывшись на отметке 2932,4 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на уровнях 2920 и 2898 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 143900 — 142500 пунктов, сопротивления — 145500 и 146500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,49, прибавив 0,15% по отношению к американскому доллару и если ей удастся закрепиться под уровнем 63,65, то до конца текущей недели пара доллар/рубль может вплотную приблизиться к ноябрьскому минимуму — 63,17.