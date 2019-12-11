По итогам торгов 10 декабря индекс МосБиржи снизился на 0,43% — до 2932,40 п., а РТС на 0,18% до РТС на 0,18% — до 1454,23 п.

В течение всего дня инвесторы переваривали противоречивые новости по поводу торговых переговоров США и КНР. Гвоздём программы стали заявления министра сельского хозяйства США Сонни Пердью. Главный вывод из них это то, что Д. Трамп может отложить повышение пошлин на $156 млрд китайского экспорта, но хотел бы, чтобы Китай убедил его в правильности этого решения своими действиями. Заявление министра сельского хозяйства не является случайным, так как Вашингтон настаивает на твёрдом увеличении закупки американской сельскохозяйственной продукции Китаем до $40-$50 млрд в год, что вдвое превышает прежние объёмы. Сам Китай настаивает на отмене принятых пошлин. Источники South China Morning Post утверждают, что вероятность заключения соглашения на этой неделе мала, но и тарифы не будут повышаться с 15 декабря.

Отечественный рынок испытывал дефицит внутренних идей, поэтому внешний фон стал главным ориентиром. Впрочем, бумаги «АЛРОСА» подорожали на 1,95%, реагируя на сообщение компании о росте продаж за ноябрь на 9%, а также о годовом приросте на 5%. «Газпром» (-0,72%) всё же отреагировал на сообщение о согласовании американских санкций против подрядчиков «Турецкого потока» и «Северного потока 2», хотя риски реализации по ним уже крайне малые. «Турецкий поток» уже построен, а «Северный поток 2» реализован почти на 90% и оставшиеся 10% уже не являются крайне технически сложными. Бумаги ГМК «Норникель» существенно дешевели в течение дня на фоне провала котировок никеля, но к вечеру металл вышел в плюс, а с ним и бумаги компании. Среди лидеров роста расположились «Россети» (+4,66%), «АЛРОСА» (+1,95%), «ПИК» (+1,09%) и «МРСК Центр» (+1,08%). Самыми слабыми были Polymetal (-2,09%), «Акрон» (-1,73%), привилегированные «Транснефть» (-1,53%) и «ФосАгро» (-1,47%). Объёмы торгов на Московской Бирже оставались относительно низкими и составили 43,93 млрд рублей.

Рубль чувствовал себя уверенно на фоне относительно дорогой нефти. В течение дня котировки Brent падали ниже $64 за баррель, но к вечеру смогли вернуться к ранее достигнутым высотам. На рубль продолжают работать его сильные фундаментальные параметры. Реальная положительная доходность составляет в текущем году около 2,75%-3,0%. Инфляция на конец года может упасть до 3,0%-3,3%. Это оставляет пространство для ЦБ РФ для ещё одного снижения ставки, хотя вряд ли оно будет столь агрессивным, как на предыдущем заседании в октябре. Вероятность смягчения на 25 базисных пункта превышает 50%. Однако на этом российский регулятор может завершить серию смягчений, чтобы изучить влияние уже принятых мер. Заметный вклад в крепость рубля могли внести «горячие» деньги, которые ловят моменты изменения ставки и соответствующие движения на рынках облигаций. В среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года. Размещение будет проводиться в объёме, доступном для размещения в этом выпуске.

Торги в США завершились снижением индексов. На рынок продолжают действовать противоречивые заявления и отсутствие конкретики по торговым переговорам. Министр сельского хозяйства Сонни Пердью утверждает, что тарифы, которые должны будут вступить в силу 15 декабря, будут отложены. И.о. главы президентской администрации США Мик Малвени полагает, что тарифы всё ещё рассматриваются в качестве инструмента. Законодатели США добавляют нервозности, так как готовят законопроект, который запретит использование средств федерального бюджета США для покупки китайских автобусов и железнодорожных вагонов. Из статистики дня стоит отметить то, что в III квартале рост стоимости рабочей силы в США показала рост на 2,5%, хотя изначально рост оценивался в 3,6%. Это довольно важный показатель для оценки будущего ценового давления в розничной торговле. По итогам дня DJIA снизился на 0,1% до 27881,72 п., а S&P 500 на 0,11% до 3132,52 п.

Нефть начала новый день в тоскливом настроении. По данным API, на неделе, завершившейся 6 декабря, коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,4 млн бар. Запасы бензина выросли на 4,9 млн бар., а дистиллятов на 3,2 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали падение запасов нефти на 2,8 млн бар., а также роста запасов бензина на 3,3 млн бар. и дистиллятов на 2,0 млн бар. Соответственно, новый день нефть может провести в минусе. К 9:00 мск Brent — $63,99 (-0,54%), WTI — $58,99 (-0,42%), Золото — $1467,5 (-0,04%), Медь — $6114,54 (+0,29%), Никель — $13510 (+0,78%).

Индекс доллара подрастал на 0,1% до 97,51 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,84% по сравнению с 1,85% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,109 (-0,02%), GBP-USD — $1,314 (-0,08%), USD-JPY – 108,75 (+0,04%).

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России почти нейтральная. Активность в день решения ФРС, как правило, заметно снижается. От американского регулятора не ждут изменений в монетарной политике, но важны детали и ожидания. Одновременно будут опубликованы новые экономические прогнозы. Российский рынок начнёт торги вблизи значений закрытия накануне. Рубль получит поддержку от размещения ОФЗ. Из корпоративных событий дня можно выделить обсуждение санкций против проектов «Газпрома» в Европе в американском сенате; последний день торговли с дивидендами в акциях «Юнипро» (0,111 рублей на бумагу).