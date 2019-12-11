Российский рынок акций вчера прервал восходящее движение, наметившееся в последние сессии, потеряв около 0,4% по Индексу Мосбиржи. Таким образом, рублевый индикатор рынка продолжает оставаться в боковике 2910-2950 пунктов.

В качестве слабенького объяснения вчерашнего снижения можно назвать небольшое падение западных площадок и продолжившееся укрепление рубля. Но на самом деле, для продолжения покупок или начала сильных продаж просто нет поводов. И они вряд ли появятся до внесения определенности в вопрос американо-китайских переговоров по торговле. После этого движение обещает быть сильным.

Спрос вчера сместился в акции «второго эшелона», лучшими из которых были «Россети» (+4,7%) и «Алроса» (+2%).

Об отсутствии сильного желания продавать говорит и динамика двух любимых бумаг нерезидентов: Сбербанка (+0,4%) и «Норникеля» (+0,3%). Возможно, их рост на падающем рынке является первым признаком возобновления притока средств нерезидентов на российский рынок акций. Сегодня бумаги ГМК опять обещают быть лучше рынка из-за приближения даты отсечки реестра под промежуточные дивиденды и небольшого роста цен на никель.

В целом же внешний фон перед открытием торгов складывается нейтральным: около нуля торгуются американские фьючерсы, немного падает нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка на вчерашних уровнях.

Американский институт нефти сообщил вчера о росте запасов нефти в США на 1,4 млн баррелей, в то время как аналитики ждали снижения на 2,8 млн. Ждем более индикативных данных от Минэнерго США.

Сегодня будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС США. Рынок на 100% уверен в неизменности ставки. Скорее всего, мы услышим и нейтральную риторику Джерома Пауэлла: он скажет о хорошем состоянии экономики США и готовности Федрезерва принять адекватные меры в случае изменения ситуации. Поэтому принципиальных изменений в ход торгов на финансовых рынках это событие не внесет.

Пара доллар-рубль начала тестировать сильную поддержку 63,4-63,6. Чем вызвано укрепление рубля в последние дни, пока остается непонятным. Возможно, это просто игра крупных спекулянтов.

Сегодня с утра доллар показывает намерение укрепиться к основным мировым валютам. Ждем и новостей из Сената США, где должно пройти обсуждение пакета законопроектов о введении санкций в отношении России. Поэтому делать ставку на пробой поддержки и дальнейшее укрепление российской валюты очень рискованно.

Цены на нефть продолжают оставаться в слабовосходящем канале с границами 61,5-66 долларов за баррель. Выход из него возможен после определения судьбы «первого этапа» сделки между США и Китаем и пошлин на товары из Поднебесной, которые Дональд Трамп намеревался ввести 15 декабря.

Какое-то движение будет после публикации данных от Минэнерго США, но вряд ли они принципиально изменят ситуацию. Возможно, что сегодняшнюю статистику по запасам в США следует спекулятивно отыгрывать контртрендовыми сделками.