Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду утром торгуются без единой динамики. В 16:30 выйдут ноябрьские данные по базовой инфляции в США. В 22:00 ФРС озвучит своё решение по процентной ставке, Джером Пауэлл выступит с пресс-конференцией.

Решение Федрезерва, равно как и комментарии главы регулятора известны уже сейчас. Исходя из данных Чикагской товарной биржи, вероятность сохранения ставки в нынешнем диапазоне 1,50–1,75% близка к 100%.

В своей речи Джером Пауэлл скажет, что внимательно следит за внешними и внутренними рисками для экономики США. Внутренние риски – главным образом резкие взлёты ставок по операциям РЕПО – успешно гасятся вливаниями ликвидности от ФРБ Нью-Йорка и программой скупки краткосрочных гособлигаций. Кроме того, Пауэлл отметит сильный рынок труда и высокие темпы найма работников. Можно ожидать комментариев по оздоровлению производственного сектора экономики (PMI от Markit растёт уже три месяца подряд).

Из нерешённых задач ФРС – разгон инфляции до 2%. Ни понижение ставок, ни почти полная занятость пока не справились с этой задачей. Справедливости ради, ведущие центральные банки мира (например, ЕЦБ, Банк Японии и Банк Англии) тоже не могут достичь ориентира по инфляции.

Возвращаясь к упомянутой программе покупок краткосрочных трэжерис, стоит отметить, что ФРС в ней преуспела и выправила кривую доходностей на ближнем горизонте. Теперь ставки по трёхмесячным и двухлетним бондам остаются ниже ставок десятилетних бумаг (см. график ниже).

Заслуживает внимания и другое: спред доходностей американских гособлигаций, который обычно идёт в тесной связи с индексом банковских акций KBW, в этот раз не торопится расширяться вслед за растущими котировками. Акции банков существенно выросли в последние месяцы, образовав расхождение со спредом. Выхода два: либо доходности по десятилетним бондам вот-вот взлетят, либо банковский сектор ждёт коррекция.

На месячном графике индекс KBW подбирается к историческому максимуму – уровню сопротивления начала 2007 и 2018 годов, формируя техническую фигуру «чашка с ручкой», которая обычно предвещает дальнейший рост. С другой стороны, многие инвестбанки в стратегиях на следующий год рекомендуют трэжерис, которые по мере падения доходностей будут дорожать. В противостоянии акции-спред вероятнее всё же представляется небольшой откат индекса KBW. Что касается бондов, то поводов для резкого роста долгосрочных доходностей нет: трэжерис остаются привлекательными для покупки и удержания в грядущем году.