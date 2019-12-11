По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), за 9м19 объем российского рекламного рынка (без НДС) вырос на 5% г/г, до 340–345 млрд руб. Вице-президент АКАР Сергей Веселов отметил, что макроэкономическая конъюнктура не является благоприятной для российского рынка рекламы.

По нашим оценкам, данные АКАР указывают на некоторое улучшение динамики рынка рекламы в 3к19 по сравнению с 1п19. В 3к19 объем российского рынка рекламы вырос на 9% к/к против +3% г/г в 1п19. Мы полагаем, что в первую очередь это было вызвано замедлением снижения в сегменте телевизионной рекламы (-7% г/г по итогам 9м19 против —9% г/г в 1п19, что предполагает снижение на 1% г/г в 3к19, по нашим оценкам).

Между тем объем рынка рекламы на радио в 3к19 продолжил снижаться: —5% г/г по итогам 9м19. По словам Веселова, ожидается, что динамика в этом сегменте до конца года останется стабильной. Объем рынка рекламы в печатных СМИ в 3к19 объем упал еще сильнее (-21% г/г против —16% г/г в 1п19).

Однако стоит отметить, что значительная часть выручки издателей сейчас уже приходится на интернет-рекламу, а не на рекламу в печатных версиях. Среди экспертов не сложилось единого мнения относительно динамики в сегменте Out of Home в 3к19. По данным АКАР, темпы роста в этом сегменте по итогам 9м19 в годовом сопоставлении не изменились.

Между тем, по оценкам экспертов, рынок интернет-рекламы за 9м19 вырос на 21% г/г, до 169–171 млрд руб., так что на его долю пришлось около половины российского рынка рекламы. По нашим оценкам, основанным на данных АКАР, динамика в сегменте интернет-рекламы была немного ослаблена в 1к19 (около +18% г/г), но в 2к19 и 3к19 темпы роста были довольно стабильными на уровне 21–22%. По данным АКАР, за 9м19 объем рекламы в сегменте Search вырос на 15% г/г (+15% г/г в 1п19), в сегменте видео (инстрим) – на 13% г/г (+10% в 1п19), тогда как в прочих сегментах рекламы в интернете рост составил 25% г/г (+24% г/г в 1п19).

Для сравнения, рекламная выручка Яндекса (без учета Яндекс.Маркет) выросла на 22% г/г, у Mail.ru Group – также почти на 22% за 9м19.



