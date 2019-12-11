Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) представила данные по российскому рекламному рынку за 9М19, которые продемонстрировали продолжающее ускорение роста спроса на Интернет-рекламу до 23% г/г (с 18% в 1К19 и 22% в 2К19). Объем Интернет-рекламы составил 60,5 млрд руб. в 3К19, или 53,5% совокупных расходов на рекламу в России. Как у Яндекса (YNDX US: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $48,3/акцию), так и у Mail.ru Group (MAIL LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $31,9) в 3К19 доли рынка Интернет-рекламы были устойчивыми (соответственно, 52% и 15%). Рекламные бюджеты на ТВ снизились на 1% г/г (до 28,5 млрд руб.), показав улучшение динамики в сравнении со снижением на 6-12% в 1-2К19, однако все еще отражая замедление экономического роста, переход рекламодателей в онлайн и, отчасти, эффект высокой базы из-за ЧМ по футболу 2018.

На фоне этой ситуации, а также благодаря сезонному фактору рост расходов на Интернет-рекламу опередил бюджеты на телевизионную рекламу в 2,1 раз. Общий рынок рекламы вырос на 9% г/г в 3К19 и на 5% г/г за 9M19 (до 340 млрд руб.). Опубликованные данные поддерживают наш прогноз по рынку рекламы на 2019 г. в размере 494 млрд руб. (предполагающий возобновление умеренного роста в сегменте телевизионной рекламы в 4К19) и прогноз рынка онлайн рекламы на уровне 245 млрд руб.