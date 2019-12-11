ЦБ РФ опубликовал предварительную помесячную статистику по платежному балансу за 11М19. Профицит счета текущих операций достиг $71,6 млрд, увеличившись с $65 млрд, зафиксированных месяцем ранее (это значит, что в ноябре профицит составил $6,6 млрд). Показатель за 11М18 равнялся $102 млрд; снижение обусловлено в первую очередь сокращением положительного сальдо внешней торговли вследствие падения средней цены на нефть и увеличения импорта.

При этом, соответственно, по счету операций с капиталом и финансовыми инструментами было отмечено сокращение оттока капитала, который в частном секторе за 11М19 уменьшился до $33,7 млрд против $54 млрд за 11М18. В ноябре отток капитала из частного сектора составил $2,1 млрд. Отчасти он был компенсирован чистым притоком средств в госсектор, т. к. инвесторы в ноябре продолжали наращивать позиции в ОФЗ. ЦБ РФ в ноябре приобрел около $4,6 млрд в соответствии с бюджетным правилом и собственным планом покупок.

По нашим прогнозам, по итогам 2019 года профицит счета текущих операций достигнет примерно $82 млрд, так как он, как правило, увеличивается в конце года.



