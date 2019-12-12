В среду на российском рынке акций возобновился рост. Индекс МосБиржи вернулся выше 2950 п., сохранив при этом потенциал для дальнейшего подъема. Обороты торгов при этом перестали снижаться. Их заметное падение при прочих равных ожидаем с середины следующей недели. Рост наших индексов сопровождался позитивной динамикой на большинстве других развивающихся площадок.

В среду акции Сбербанка перехватили лидерство у Газпрома по общему объему торгов. Бумаги банка выглядели лучше рынка на фоне проходившего «Дня аналитика». Компания подтвердила ориентир по прибыли в 1 трлн руб. на 2020 г. Сбербанк планирует выплатить дивиденды по итогам 2019 г. в 50% от чистой прибыли. Кроме того, дальнейшее снижение 50%-ой планки не предполагается.

В обыкновенных акциях Сбербанка ближайшее техническое сопротивление расположено около 242–243,5 руб. Потенциальный пробой этих отметок мог бы выступить бычьим сигналом.

Лучше рынка в среду выглядели обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,79%). Бумаги вновь показывают существенный рост, хотя каких-то корпоративных новостей не появлялось. При этом привилегированные акции нефтяной компании вчера снизились н 0,33%, хотя форвардная дивидендная доходность по ним традиционно выше. Подобная ситуация выглядит фундаментально неоправданной.

Продолжилось ралли в акциях Россетей (+3,59%). Котировки подошли к важной отметке 1,3 руб. С технической точки зрения, эта отметка отделяет бумаги от перестановки целей в сторону 1,39–1,40 руб.

Уверенный отскок произошел в акциях Полюса (+4,38%). Поддержку бумагам оказал фактор роста фьючерсов на золото. После закрытия дневной сессии на Мосбирже они еще выросли, достигнув к текущему моменту уровня $1475. Ближайшая область сильного сопротивления в акциях Полюса находится около 7350-7430 руб.

Решение ФРС

Федеральная резервная система США по итогам вчерашнего заседания оставила процентную ставку на прежнем уровне — в диапазоне 1,5–1,75%. Такого исхода накануне ждали все 107 аналитиков, опрошенных Reuters. Все члены Комитета по операциям на открытом рынке единогласно проголосовали за сохранение ключевой ставки.

По итогам заседания были представлены новые экономические прогнозы. 13 из 17 чиновников ФРС не прогнозируют изменений процентных ставок как минимум до конца 2020 г. Остальные четверо ждут только одного повышения в следующем году.

После объявления решения по ставке глава ФРС провел пресс-конференцию Джером Пауэлл. Он заявил, что прежде чем регулятор рассмотрит возможность повышения базовой процентной ставки, сначала уровень инфляции должен превысить целевой показатель в 2% и удерживаться на этой планке. Между тем он отметил, что прогноз по экономике США остается благоприятным, а ожидания по рынку труда — сильными.

После решения ФРС американские индексы показали незначительный подъем. Индекс S&P 500 завершал сессию ростом на 0,29% и остановился около 3141 п. Доходность Treasuries показала умеренное снижение. Индекс американского доллара значительно просел, опустившись в моменте до минимальных уровней с августа (97,1 п.). Курс пары EUR/USD подскочил к отметке 1,113.

Рынок нефти

Фьючерсы на нефть Brent в среду в моменте падали на 2%, проваливаясь к отметке $63. Сегодня с утра ситуация исправляется — стоимость барреля отскочила к $64. На среднесрочном горизонте сохраняем умеренно позитивные ожидания по дальнейшим перспективам Brent. Допускаем постепенны переход в коридор $65-70.

Вчера вышла статистика по запасам нефти в США. С одной стороны, цифры оказались хуже ожиданий: рост на 0,82 млн барр. против прогноза снижения на 2,76 млн барр. Также подросли и запасы бензина. Но при этом добыча в стране за неделю сократилась на 100 тыс. б/с до 12,8 млн б/с. Локальный спад производства — еще один признак замедления темпов роста добычи. На мой взгляд, рынок недооценивает этот фактор. Темпы снижения производства в 2020 г. могут оказаться более значительными, чем ожидается. В пользу этого говорит резкое снижение буровой активности и начало сокращения количества пробуренных, но незаконченных скважин (DUC).

Рынок готов к дальнейшему росту

В качестве базового сценария в предыдущие дни мы уже обозначали расклад, при котором индекс МосБиржи пробьет верхнюю границу устоявшегося бокового коридора (2960 п.). Сегодня как раз есть все шансы на реализацию этого движения. Следующие локальные ориентиры смещаются в сторону исторических максимумов, то есть к 3000–3010 п. Не исключаем, что в декабре рынок успеет переписать эти отметки.

Опережающая динамика вновь может наблюдаться в наиболее ликвидных фишках, а не в бумагах второго/третьего эшелонов.

Важно отметить, что накануне достаточно сильно укрепился российский рубль. Пара USD/RUB опустилась к 63,27 на фоне общей слабости доллара в мире. Этот фактор выступает сдерживающим моментом для бумаг экспортеров, хотя он и не критичен. После спуска USD/RUB ниже 63,5 следующие более-менее важные уровни поддержки сместились в сторону 62,5–62,8.

Важные события

Одним из центральных событий для мировых фондовых площадок сегодня станет заседание ЕЦБ. Значимость данного заседания оценивается как умеренно высокая. Консенсус сводится к неизменности как ключевой ставки на уровне 0%, так и депозитной ставки, находящейся на уровне —0,5%. По данным Reuters, 100% экспертов (65 из 65) ожидают сохранения ставок ЕЦБ на текущем уровне.

По нашему мнению, новый глава ЕЦБ Кристин Лагард не станет форсировать события и изменять параметры денежно-кредитной политики в силу того, что сентябрьская программа количественного смягчения уже начала свое действие. Риторика регулятора сведется к приверженности поддержанию стабильных цен в Еврозоне и обеспечению безопасности банковской системы.

Среди наиболее заметных корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию отчета Русгидро по МСФО за III квартал. Также состоится День инвестора и аналитика в Аэрофлоте.

Совет директоров Лукойла рассмотрит вопрос утверждения новой дивидендной политики. Это положительный драйвер для роста акций, несмотря на то, что ранее параметры новой политики уже были обозначены.

Кроме того, сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды М.Видео.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в среду немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,11%, нефть Brent в плюсе на 0,41%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия среды, в пределах 0,55%.