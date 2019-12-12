Отскок рынка РФ - начало нового ралли
Вчера преобладал рост. Лидерами роста стали бумаги Полюса (+4,38%). Лидерами снижения стали акции Ростелекома (-0,50%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 63,50.
Аэрофлот (+1,08%) проведет мероприятие для инвесторов. Компания продолжает удерживать высокие темпы роста (свыше 10% YoY) за счет увеличения объемов перевозок на внутреннем и международном сегментах. Наибольший рост наблюдается в верхнем ценовом и низкобюджетном сегментах. В 3 квартале финансовые результаты были достаточно хорошими – рентабельность EBITDA составила 35%, а прибыли – 13%. Ожидается, что по итогам года группа Аэрофлот перевезет свыше 67 млн человек, выручка превысит 700 млрд руб., а прибыль прогнозируется в диапазоне 7-23 млрд руб. Драйвером роста для компании могут стать новые региональные маршруты, в том числе, за счет возможных госсубсидий.
Индекс Мосбиржи отскочил выше 2950 пунктов. На внешнем фоне сохраняется боковая динамика. Рынок растет на улучшении макропрогнозов. Минэкономразвития не исключает снижения инфляции до 2,5%, в этом случае можно ожидать заметного снижения ключевой ставки. Рынок закрылся на максимуме по индексу с конца ноября, часть инвесторов восприняли этот сигнал как начало предновогоднего ралли.
Ожидаем боковую динамику. Будут отыгрываться итоги заседания ФРС, первая реакция рынка была слабоположительной. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2930-2960 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,00-63,50.
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