По итогам торгов 11 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,75% до 2954,40 п., а индекс РТС на 0,61% до 1463,15 п. Внешний фон не отличается особым позитивом, но российский рынок продолжает расти. На западных площадках одним из факторов спроса на акции является мягкая политика центральных банков. Аналогичное поведение демонстрирует и российский рынок. Большинство на рынке сформировало общие ожидания того, что на пятничном заседании ЦБ РФ снизит ключевую ставку, как минимум, на 25 базисных пункта. Соответственно, это обеспечит повышенный спрос на дивидендные бумаги, чья доходность сравнима, или выше ОФЗ. Поэтому на прошедших торгах лидировали секторы металлургии, а также нефтедобычи. В лидерах дня из этих секторов оказались «Сургутнефтегаз» (+3,79%), «ММК» (+1,86%), «Роснефть» (+0,63%), «Северсталь» (+0,88%), «НЛМК» (+0,83%). Впрочем, отскок в золоте всё же расположил гораздо выше соответствующих представителей отрасли «Полюс» (+4,38%) и Polymetal (+1,99%). Аутсайдерами дня оказались бумаги «ОГК-2» (-0,94%), «САФМАР» (-0,83%), «РусАгро» (-0,5%), «Ростелеком» (-0,5%) и «М.Видео» (-0,49%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи вырос по сравнению с предыдущим днём до 48,852 млрд рублей.

Рубль продолжает пользоваться спросом, как и ОФЗ. Минфин провёл очередное довольно успешное размещение. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года в объёме, доступном для размещения в указанном выпуске. Удалось реализовать бумаги на 25,983 млрд рублей по номиналу при спросе 55,994 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,36%. Макроэкономические параметры рубля также остаются сильными. В январе-ноябре федеральный бюджет РФ был исполнен с профицитом в объёме 3,025 трлн рублей, хотя и наблюдалось сокращение положительных сальдо торгового и платёжного балансов. Профицит внешней торговли за январь-ноябрь уменьшился до $147,9 млрд по сравнению с $176 млрд год назад. Профицит счёта текущих операций уменьшился за аналогичный период на $30,6 млрд до $71,6 млрд. Впрочем, есть и позитив в том, что отток капитала упал до $33,7 млрд. Примечательно, что рубль оказался самым доходным среди развивающихся валют и также занимает первое место в предпочтениях глобальных инвесторов на 2020 год. К вечеру среды доллар ослаб на 0,35% до 63,27, а евро на 0,01% до 70,45.

ФРС, как и ожидалось, не стала менять параметры своей денежной политики. Однако в итоговом заявлении есть некоторые интересные детали. Из текста исчезла формулировка «сохраняются неопределённости». В целом, председатель ФРС Дж. Пауэлл выразил удовлетворённость в том, как экономика реагирует на действия ФРС в текущем году. По его словам, важно поддержать экономический рост, чтобы помочь тем, кто отстаёт от него. График ожиданий изменения ставки показывает, что никто в ФРС уже не ждёт снижения ставки в 2020 году. Одно повышение ожидается в 2021 году. Главным вопросом для ФРС остаётся инфляция и инвестиции. В заявлении отмечаются слабые темпы роста инвестиций в основной капитал и экспорта. Инфляция на товары, исключая продовольствие и топливо, находится ниже целевого показателя 2%. Однако инфляция всё же напоминает о себе. Общий CPI в ноябре разогнался до 2,1% при ожиданиях роста до 2,0%, а вот Core CPI (без продовольствия и топлива) остался на уровне 2,3%. Однако в ФРС предпочитают всё же индексы цен личного потребления, согласно которым инфляция в США выглядит скромнее. На фоне решения регулятора доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,80%. Кстати, в ноябре дефицит федерального бюджета США составил $209 млрд. По итогам дня DJIA вырос на 0,11% до 27911,30 п., а S&P 500 поднялся на 0,29% до 3141,63 п.

Азиатские рынки позитивно отреагировали на долгосрочные планы ФРС, которые не предусматривают повышение ставки до 2021 года. Проблемы испытывали лишь рынки Австралии и континентального Китая. Торговые переговоры пока не приносят новостей, но отсутствие новостей по этому вопросу рынки расценивают в качестве позитивного события. Япония уточнила динамику базовых машиностроительных заказов за октябрь. Их объём сократился на 6% при ожиданиях роста на 0,9%. В годовом выражении падение составило 6,1% при ожиданиях сокращения на 1,8%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23442,97 п. (+0,22%), Hang Seng — 26995,62 п. (+1,31%), Shanghai Composite — 2919,54 п. (-0,17%).



Нефть встретила новый день небольшим ростом. Частично этому способствует снижение производства в США за прошлую неделю на 100 тыс. бар. до 12,8 млн бар. в сутки. OPEC обновила свои прогнозы на 2020 год. В Картеле ожидают, что прирост глобального спроса на нефть увеличится до 1,08 млн бар. к суточному потреблению по сравнению с 0,98 млн бар. прироста в текущем году. Увеличение предложения нефти составит 2,17 млн бар. к суточной добыче, что ниже предыдущей оценки. В докладе отмечается сокращение инвестиций в ряде стран, включая США. На этом фоне в организации ждут небольшой дефицит поставок. Вспомним также о запасах в США. Начнём с того, что на терминале в Кушинге они упали на 3,4 млн бар., что является самым значимым сокращением с февраля прошлого года. Однако, по данным Минэнерго США, общие коммерческие запасы на неделе до 6 декабря выросли на 0,8 млн бар. до 447,9 млн бар. Запасы бензина увеличились на 5,4 млн бар., а дистиллятов на 4,1 млн бар. Примечательно, что по позиции дистиллятов запасы всё ещё на 9% ниже среднего показателя за 5 лет. Импорт сырой нефти вырос на 899 тыс. бар. в день до 6,9 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,4 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или —2,4% за год; 9,1 млн бар. бензина в сутки, или +0,1% за год, а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или —2,1% за год. Рост запасов топливных компонентов может быть связан со снежной погодой в ряде штатов, что заставляет потребителей отказываться от личного транспорта. К 9:00 мск Brent — $64 (+0,44%), WTI — $58,88 (+0,20%), Золото — $1479,1 (+0,28%), Медь — $6156,43 (+0,11%), Никель — $13920 (+0,51%).

Индекс доллара снижался на 0,35% до 97,07 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,80%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,114 (+0,1%), GBP-USD — $1,321 (+0,14%), USD-JPY — 108,6 (+0,05%).

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Однако связано это даже не с тем, что рынки получили заверение от ФРС США в том, что текущие ставки сохранятся минимум до 2021 года. В комитете Сената США по внешней политике одобрили Акт по сотрудничеству в сфере энергетической безопасности с европейскими партнёрами. Данная инициатива призвана стимулировать европейцев покупать газ в США, а не у «Газпрома». Однако расписание Сената перед Рождеством столь загружено, что законопроекту может не найтись время для обсуждения и одобрения. Одновременно был принят Акт по диверсификации и энергетической безопасности Европы. Однако Комитет даже не смог рассмотреть DASKA, т.е. Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля. Возможно, что он будет рассмотрен на следующей неделе, но также может быть отложен до 2020 года. В целом, это позитив для российского рынка и отдельно для «Газпрома». Компания может завершить строительство «Северного потока 2» без санкционного давления США. Соответственно, ждём от рынка попытки дальнейшего роста. На корпоративном плане: отчётность по МСФО от «Русгидро», день инвестора «Аэрофлот», последний день торговли «М.Видео» с дивидендами 33,37 рублей на акцию, советы директоров «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» будут обсуждать вопрос дивидендов.