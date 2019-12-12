Вчера российский рынок акций прибавил 0,75% и закрылся менее чем в 5 пунктах ниже отметки 2960, где проходит сопротивление, пробой которого откроет рублевому индикатору рынка дорогу на переписывание исторических максимумов.

Причем рост вчера шел на в общем то нейтральном внешнем фоне, и это также вселяет уверенность в его продолжение. Лишь поздно вечером, после объявление решения по ставке ФРС США и последующих комментариев, американские индикаторы слабо подросли.

Федрезерв ожидаемо оставил ставку неизменной, причем большинство членов ФРС не ждут снижения ставки и в следующем году. Однако трейдеры уцепились за высказывание, что экономика США находится в очень хорошем состоянии, и приступили к аккуратным покупкам.

Внешний фон с утра складывается позитивный. После нашего закрытия подорожали американские индексы, фьючерсы на них сейчас подрастают примерно на 0,1%. Почти 0,9% прибавил на вечерней сессии фьючерс на Индекс РТС. Отскакивает от вчерашних минимумов и нефть, вновь уйдя в район 64 доллара за баррель.

В связи с этим ждем открытия рынка гэпом вверх как минимум на полпроцента. Таким образом, Индекс Мосбиржи преодолеет преграду 2960 пунктов, и с технической точки зрения дорога вверх будет открыта.

Вместе со всеми сырьевыми активами подрастает и никель, поэтому сегодня акции «Норникеля» на открытии перепишут исторический максимум, после чего в бумагах вероятна небольшая фиксация прибыли.

Возобновился и рост Сбербанка, который последние дни торгуется лучше рынка. Вчера бумаги банка поддержало подтверждение намерений банка выйти в следующем году на прибыль в 1 трлн руб и сохранять дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли. Впереди у банка сопротивление 242 руб, пробой которого откроет дорогу для движения выше 250 руб.

Плохо выглядит «Газпром», которому многие аналитики пророчили рост в район 300 руб уже к концу нынешнего года. Пока на бумаги банка давит неопределенность в решении вопроса с транзитом газа и низкие дивиденды по итогам этого года. Однако в этом году мы уже дважды видели мощное ралли в акциях газовой монополии и не исключаем третьего резкого роста под новый год.

Рост рынка акций будет несколько сдерживать укрепление рубля. Вчера пара доллар-рубль вечером прошла вниз зону сильной поддержки 63,4-63,6. На ослаблении доллара к мировым валютам после объявления итогов заседания ФРС рубль закрылся около отметки 63,27.

Следующей технической целью укрепления рубля выступает район 62,7, но пока пробой нынешней поддержки 63,4-63,6, которая в последние месяцы неоднократно разворачивала пару вверх, еще нужно подтвердить. Мы не видим фундаментальных причин для роста курса национальной валюты до конца года.

Нефтяные трейдеры отреагировали продажами на статистику от Минэнерго США, показавшую рост запасов на 0,8 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 2,8 млн. В тоже время добыча нефти в Штатах отошла от максимального уровня в 12,9 млн баррелей, составив 12,8 млн.

Однако к настоящему времени просадка выкуплена в том числе благодаря ослаблению доллара. По-прежнему до появления информации о ходе решения торгового спора между США и Китаем актуальным ценовым диапазоном для нефти остается 63-66 долларов за баррель.