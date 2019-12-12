Рынок акций РФ и рубль вырастут в начале торговой сессии на внешнем позитиве. Игроки рынка будут отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и комментарии главы регулятора.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи в условиях внешнего позитива на 0,1-0,3%, в районе 2960-2965 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950 и 2940 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2970, 2980 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно продолжение роста индекса РТС – основания для осторожного оптимизма дал глава ФРС США Джером Пауэлл, заявивший о возможности расширения программы выкупа краткосрочных облигаций для таргетирования процентных ставок на рынке РЕПО в случае необходимости, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Вместе с тем, прогноз ФРС по базовой процентной ставке не предполагает изменений с текущего уровня в течение 2020 года, хотя рынок ожидает одного снижения ставки ФРС в следующем году. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно углубление коррекции доллара к рублю вслед за снижением индекса доллара", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах повысились на 0,1-0,5% после ожидаемого сохранения ставки ФРС на уровне в 1,5-1,75% годовых.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 1,4%, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижается на 0,2%.

Стоимость нефти повышается на 0,5% — до 64,03 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет до 1,1137 доллара против 1,1130 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам, проигнорировав падение цен на нефть, которое вечером после публикации данных о росте ее запасов в США достигало 2% по марке Brent. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,75%, до 2954,4 пункта, индекс РТС — на 0,61%, до 1463,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 22 копейки и составил 63,27 рубля, евро — на 1 копейку — до 70,45 рубля, следует из данных Московской биржи.