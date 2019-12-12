Вчера средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа выросла на 24 бп, до 6,20%, тогда как индекс RUSFAR не изменился, оставшись на уровне 6,26%. Ранее мы писали о том, что начало очередного периода усреднения должно подогреть спрос на ликвидность, однако вчерашнее проведение расчетов по депозитным операциям и долговым инструментам Банка России должно было оказать чистый позитивный эффект на банковскую ликвидность.

В целом мы полагаем, что в ближайшие дни однодневные ставки могут немного вырасти, однако до начала налогового периода их спред к ключевой ставке, на наш взгляд, останется отрицательным. Между тем вчера банки привлекли у Казначейства на 182-дневные депозиты 50 млрд руб. Общий спрос составил 76,8 млрд руб. В настоящий момент объем средств Казначейства на депозитах в банках составляет около 2,55 трлн руб.

3-месячная ставка MosPrime вчера снизилась на 4 бп, до 6,71%, FRA 1x4 закрылась на уровне 6,52% (-7 бп). Более низкая, чем ожидалась, недельная инфляция в России и мягкая риторика FOMC привели к росту ожиданий относительно снижения ключевой ставки на завтрашнем заседании Совета директоров ЦБ, подтолкнув инвесторов к открытию дополнительных позиций в ставках.

Тем не менее ставки процентных свопов в основном завершили день на прежних уровнях. Кривые NDF и кросс-валютных свопов сместились вниз на 3–4 бп, 5-летний кросс-валютный своп закрылся на отметке 5,17%.



