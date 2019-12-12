Вчера вечером до объявления решения ФРС по ставкам рубль торговался в боковом тренде: положительный эффект от укрепления валют развивающихся рынков был нивелирован падением цены нефти на новостях об увеличении товарных запасов углеводородов в США. После того как стало известно решение ФРС, российская валюта укрепилась на 0,4%, т. е. на уровне аналогов.

Вчера Федрезерв оставил ставки без изменения и дал понять, что в следующем году они также не будут повышены, так как существенного ускорения инфляции не ожидается. Рынки посчитали это решение довольно мягким. В результате доходность гособлигаций США немного снизилась, фондовый рынок вырос, а доллар ослабел примерно на 0,4%.

Похоже, хотя рынок ставок в США все еще закладывает в котировки вероятность одного понижения ставки в следующем году, некоторые его участники опасались повышения ставок, а комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла развеяли эти опасения. Кроме того, Федрезерв довольно оптимистично оценил перспективы американской экономики и рынка труда.

Комитет Сената США по международным отношениям вчера не провел запланированного обсуждения законопроекта DASKA. Его рассмотрение было перенесено на среду, 18 декабря (заседание начнется в 9:30 по вашингтонскому времени). Однако следует отметить, что до конца года остается все меньше времени, и Конгресс уже готов уйти на рождественские каникулы. Таким образом, геополитические риски для рубля ослабли.

Сегодня ожидается довольно много важных событий. Во-первых, ЕЦБ проведет первое заседание по денежно-кредитной политике под председательством Кристин Лагард (ожидается, что никаких изменений не будет), во-вторых, в Великобритании состоятся парламентские выборы (прогнозы предполагают, что консерваторы одержат победу и продолжат Brexit) и, в-третьих, США сегодня могут принять решение о том, вступят ли в силу пошлины на китайский импорт с 15 декабря. СМИ сообщают, что сегодня президент США Дональд Трамп обсудит этот вопрос со своими советниками.

Оптимизм на рынке, вызванный итогами заседания ФРС США, может усилиться, если будет принято решение отложить введение пошлин (хотя в целом такой сценарий ожидается). Тем не менее представители США неоднократно предупреждали, что пошлины все же могут быть введены, так что отсутствие определенного решения или заявление о том, что пошлины вступят в силу 15 декабря, могут вызвать на рынке рискофобию.

Мы ожидаем, что, если пошлины не будут введены, пара USD/RUB отступит до 63. В противоположном случае возможен ее рост до 63,5 или выше, в зависимости от уровня рискофобии.



