Российский рынок акций в четверг, 12 декабря, показал уверенный подъем. Индекс МосБиржи вплотную приблизился к круглой отметке в 3000 п. Обороты торгов при этом резко подскочили до 76 млрд руб. на фоне существенного роста торговой активности в бумагах Газпрома (+1,27%) из-за принятия дивидендной политики, а также обыкновенных акций Сургутнефтегаза, выросших на 7% без новостей. Кроме того, свою роль в росте волатильности сыграл фактор значительного укрепления рубля.

На фоне подъема национальной валюты индекс РТС показал опережающую динамику, прибавив 2,3%. Котировки достигли 1500 п. переписав максимальные значения за последние шесть лет. И хотя на дневном графике индекса уже присутствует локальная перекупленность, ближайшие важные уровни сопротивления находятся лишь около 1575 п.

Что касается индекса МосБиржи, то здесь мы продолжаем наблюдать за движением в сторону исторических максимумов (3010 п.). Ранее отмечали, что рынок в декабре может вполне успеть установить новые рекорды при спокойном внешнем фоне. Так вот сейчас внешние факторы как раз преимущественно на стороне покупателей, так что пространство для подъема сохраняется. Спад торговой активности при прочих равных ожидается с середины следующей недели.

Оправдывается прогноз по поводу более сильной динамики ликвидных акций, о чем мы писали в последние пару сессий. На волне общерыночного роста в первую очередь инвесторы тянут наверх именно голубые фишки, а второй эшелон начнет догонять позже. Спред между индексом голубых фишек и индексом акций компаний малой и средней капитализации вновь активно расширяется.

Торговый оптимизм

Общемировой оптимизм на фондовых площадках сейчас главным образом связан с ожиданиями договоренности в торговых спорах США и Китая. В четверг появилась информация о том, что Вашингтон достиг принципиальных договоренностей об условиях заключения соглашения по первой фазе торговой сделки с Пекином, предотвратив введение новых торговых пошлин 15 декабря. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Они отмечают, что условия сделки согласованы, но юридически текст еще не доработан. Дональд Трамп накануне в Twitter отметил, что сделка с Китаем «уже совсем близко» и обе стороны хотят ее заключения.

В результате мы вчера видели уверенный подъем большинства развивающихся фондовых площадок. Более того, американский индекс S&P 500 исторические максимумы поднявшись до 3170 п. Новые рекорды установлены и по MSCI All-Countries World Index, который отражает динамику 23 развитых и 26 развивающихся рынков. Даже японский Nikkei 225 сегодня вышел на уровни, около которых он был в 1991 г.

Торговая сделка и возможное снижение торговых барьеров между двумя крупнейшими экономиками мира снижает риски более глубокого замедления темпов глобальной торговли и экономического роста.

Итоги заседания ЕЦБ

ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания оставил депозитную ставку на уровне —0,5%, как и ожидали аналитики, а ключевую — на уровне 0%. «Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своем нынешнем или более низком уровне, пока он не увидит, что прогноз инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования», — отмечается в пресс-релизе.

Совет управляющих ожидает, что возобновленные покупки активов темпами 20 млрд евро в месяц будут продолжаться столько времени, сколько потребуется для усиления влияния политики регулятора, и завершатся незадолго до того, как он начнет поднимать ключевые процентные ставки.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард на своей первой пресс-конференции в этой должности по итогам заседания заявила, что ЕЦБ видит сигналы стабилизации экономического подъема в еврозоне, а также сигналы усиления базовой инфляции. Она сообщила, что пересмотр стратегии ЕЦБ, о котором она упоминала ранее, начнется в январе 2020 г. и будет завершен до конца года.

Слабый доллар

Оптимизм на мировых фондовых площадках сопровождается существенным ослаблением американской валюты. Индекс доллара в четверг опустился на минимальные значения с июля (96,6 п.). При этом пространство для снижения в ближайшей перспективе сохраняется. Следующим ориентиром после пробоя долгосрочного восходящего тренда, выступает район 95–95,3 п.

Валюты развивающихся стран накануне показали сильную динамику, в том числе и рубль. Пара USD/RUB после пробоя отметки 63,5 с ускорением пошла вниз и начала приближаться к следующему важному уровню поддержки около 62,5. Ранее в этом году отметка 62,5 уже дважды выступала точкой опоры, от которой начинался отскок. Не исключено, что и в этот раз данный уровень окажется технической поддержкой.

Если бы не крепкий рубль, то рост индекса МосБиржи вчера был бы еще более значительным, ведь сильная национальная валюта формально негативна для акций экспортеров, занимающих более 50% в структуре индекса. Тем не менее на коротком отрезке времени этот фактор, как правило, не в полной мере закладывается в цены. Общий внешний фон сейчас играет более важную роль, особенно если речь идет о притоке капитала на рынок.

Наиболее высокая торговая активность в четверг наблюдалась в акциях Газпрома. Правление компании утвердило параметры новой дивидендной политики. По итогам 2019 г. монополия заплатит не менее 30% от прибыли по МСФО, по итогам 2020 — не менее 40%, а по итогам 2021 г. и далее — не менее 50%. Если соотношение чистого долга к EBITDA превысит 2,5, выплаты могут быть уменьшены. В соответствии с проектом новой политики, чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей (доходы и расходы, не связанные с движением денежных средств в отчетном периоде).

По итогам 2018 г. компания выплатила 16,6 руб. на акцию или 27% от чистой прибыли. Долгосрочный взгляд на бумаги умерено положительный, но в краткосрочной перспективе они могут показывать общерыночные динамику.

Совет директоров Лукойла также утвердил параметры новой дивидендной политики. Впрочем, они заранее были анонсированы, так что реакция бумаг оказалась незначительной. На наш взгляд, новые принципы выплаты дивидендов, которые теперь будут привязаны к свободному денежному потоку, еще не в полной мере заложены в котировки. Пространство для подъема сохраняется. Учитывая вес Лукойла в индексе, в ближайшие месяцы бумаги компании могут выступить одним из ключевых драйверов для поддержки рынка.

В обыкновенных акциях Сургутнефтегаза вчера произошел очередной импульс роста без новостей. Бумаги прибавили 7% без каких-либо причин, что в последние месяцы уже не выглядит какой-то аномалией. В сентябре и октябре наблюдалось два мощных движения наверх, которые также проходили в отсутствии фундаментальных драйверов.

С начала года рост бумаг Сургутнефтегаза составляет 78%. Это лучший результат среди ликвидных голубых фишек и нефтегазового сектора. Стоимость обыкновенных бумаг существенно превышает цену привилегированных (37,3 руб.), несмотря на их более низкую дивдоходность. На наш, взгляд, это неоправданно. В обыкновенных акциях в последние 6 лет дивиденды составляли 0,60–0,65 руб. Если предположить, что размер выплат не поменяется, то дивдоходность по текущим котировкам составляет всего 1,35%. Это кратно ниже, чем во всех остальных нефтяных фишках.

Заседание Банка России

Сегодня центральным событием дня станет заседание Банка России. В этот раз на рынке нет консенсуса. Согласно проведенному опросу Reuters, 24 из 30 экспертов считают, что регулятор снизит ставку на 0,25% до значения 6,25%. Остальные рассчитывают на ее сохранение на прежних уровнях.

Не исключаю оба сценария, но реакция рынка все равно, скорее всего, будет нейтральной. При этом у Банка России формально есть основания для снижения ставки на текущем заседании, учитывая динамику инфляции, инфляционных ожиданий, темпов экономического роста и умеренных внешних рисков. Даже если ЦБ РФ вдруг возьмет паузу, на рынке все равно сложится консенсус, что следующее снижение ставки произойдет в I квартале 2020 г. Поэтому всплеска волатильности не ожидаю.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,40%, нефть Brent в плюсе на 0,72%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия четверга, в пределах 0,35%.