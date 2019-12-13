Американские биржевые площадки в четверг закрылись ростом, обновив исторические максимумы. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,86%, закрывшись на отметке 3168,57 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,79%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,73%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 11 базисных пунктов, до 1,897%. Доходность 10-летних облигаций Германии подскочила до —0,27%.

Поводом для оптимизма стало сообщение Bloomberg о том, что Вашингтон и Пекин достигли договоренностей по торговой сделке и ждут подписи президента Трампа, из чего следует, что введение тарифов на китайский импорт, запланированное на 15 декабря может быть отложено. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Белый дом предложили Поднебесной снижение уже введенных пошлин на товары объемом $360 млрд в том случае, если Пекин выполнит ряд условий, включающих закупку значительного количества сельскохозяйственных и других товаров из Соединенных Штатов. Безусловно, долгожданный прорыв в торговых отношениях США и Китая позитивен для мировых рынков акций, которые вполне еще могут продолжить рост на закрытии коротких позиций пессимистов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,26%, закрывшись на отметке $64,52. Мажорные настроения на глобальных фондовых биржах не обошли стороной и рынок "черного золота". Однако, несмотря на всеобщий оптимизм, стоимость фьючерсного контракта Brent так и не смогла превысить отметку $65, так как основным фактором, определяющим цену на энергоносители, все же является соотношение спроса и предложения, а в условиях все еще слабого роста мировой экономики спрос оставляет желать лучшего.

Индекс МосБиржи в четверг вырос на 0,96%, закрывшись на отметке 2982,86 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2960 и 2940 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3000 и 3010 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 148000 и 146000 пунктов, сопротивления — 149800 и 151000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 62,84 руб./$, прибавив 0,68% по отношению к американскому доллару. Тот факт, что российская валюта пробила ключевой уровень 63 руб./$ и закрепилась под ним, говорит в пользу того, что в ближайшие торговые сессии пара доллар/рубль может протестировать отметку 62,55, а при усилении позитивных настроений на внешних финансовых и сырьевых рынках достичь рубежа 62, откуда уже последует закономерная коррекция.

Сегодня рынок будет ждать решения Банка России по ключевой процентной ставке. На данном этапе на фоне замедляющейся инфляции, снижающихся инфляционных ожиданий и благоприятной внешней конъюнктуры, у ЦБ РФ еще есть потенциал для смягчения денежно-кредитной политики и на грядущем заседании на мой взгляд регулятор снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта, до 6,25%, а в 2020 году при сохранении текущих тенденций доведет ее до 6%.