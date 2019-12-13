Вчера преобладал рост. Лидерами роста вновь без новостей стали бумаги Сургутнефтегаза (+7,03%). Лидерами снижения стали акции Юнипро (-2,53%). Пара USD/RUB упала до 62,75 – минимума с середины июля.

Газпром (+1,08%) рассмотрел инвестпрограмму и дивиденд. Объем инвестиций на 2020 год ожидается на уровне 1,1 трлн рублей, в том числе 933 млрд капвложения. Мы полагаем, что уровень капзатрат на горизонте 5 лет не превысит 1,5 трлн рублей с НДС. Концерн будет наращивать инвестиции в upstream. Хорошая новость заключается в возможном увеличении дивиденда до 50% от прибыли на горизонте 2-3 лет. Сохраняем рекомендацию «покупать», цель – 430 рублей на горизонте 36 мес.

В фокусе заседание Банка России. Мы полагаем, что регулятор может снизить ключевую ставку на 0,25 п.п., несмотря на то, что ранее ставка уже была понижена. В пользу этого решения свидетельствует ситуация на валютном и денежном рынках, а также внешний фон. В Бразилии снизили ставку до 4,5%, несмотря на более высокий, чем в России, уровень внешних и внутренних рисков в целом. Сейчас премия в доходности между рублевыми и долларовыми облигациями более 3%, и необходимо снижать рублевую доходность для борьбы с притоком спекулятивного капитала. Умеренное снижение ставки не усилит инфляционные ожидания и переток в валюту.

Ожидаем продолжение роста. Индекс Мосбиржи может вырасти до 3000 п. после заседания ЦБ. Ожидания по паре USD/RUB: 62,00-63,00.