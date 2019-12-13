Лучше рынка сегодня могут выглядеть акции "Лукойла" и "Норникеля"
Российский рынок акций прибавил вчера около процента на фоне роста мирового оптимизма. Прошла информация, что США и Китай достигли принципиальной договоренности по «первой фазе» торговой сделки и теперь готовятся юридические аспекты документа.
Скорее всего, теперь США не будут вводить торговые пошлины на китайские товары с 15 декабря, и это сильно снижает риски спада темпов роста мировой экономики.
На этом фоне можно ожидать, что подъем мировых рынков продолжится еще несколько дней.
Вчера лидером роста вновь стали акции «Сургутнефтегаза» (+7%), но никаких новостей для этого не было. Впрочем, к росту Сургута без причин мы уже привыкли.
Начал догонять отставание от рынка и «Газпром», правление которого утвердило новую дивидендную политику. Не исключено, что спрос на акции компании будет повышаться с притоком средств нерезидентов на российский рынок и высвобождением денег после отыгрывания дивидендных историй.
В то же время не смог преодолеть сопротивление 242 руб Сбербанк. Так же как и в «Газпром», в бумаги банка спрос может вернуться в любое время.
Сегодня внешний фон позитивен: после вчерашнего роста фондовой Америки на 0,8% фьючерсы на американские индексы прибавляют сегодня около 0,4%. Это говорит о том, что откроемся мы сегодня в районе исторических максимумов.
Лучше рынка сегодня могут выглядеть акции «Лукойла» и «Норникеля», которые среди прочих позитивных факторов тащит вверх приближение даты отсечек реестров под промежуточные дивиденды.
На общем оптимизме началась распродажа доллара. Сегодня с утра пара евро-доллар приближается к отметке 1,12. Естественно, что это не могло сказаться на курсе рубля, который вчера вырос на 0,8% и закрылся в паре с долларом в районе 62,8. Диапазон 62,6-62,8 является мощной поддержкой для пары доллар-рубль – здесь проходят годовые минимумы. Пока непонятно, хватит ли у рубля сил для продолжения укрепления.
Сегодня Банк России примет решение по ставке. Скорее всего, регулятор снизит ставку на 0,25 п.п., но возможны и более агрессивные меры. Сильное влияние на рубль это вряд ли окажет, хотя небольшую фиксацию прибыли по ОФЗ иностранцами с дальнейшей репатриацией капитала к себе на родину до конца года исключить нельзя.
Подрастает нефть, уйдя сегодня утром в район 64,6 доллара за баррель. Драйвером роста нефти является не столько общий позитив, сколько снижение курса доллара. Сопротивлением сейчас выступает отметка 66 долларов, от которой можно пробовать открывать шорты с коротким стоп-лоссом.
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