Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась ростом на фоне всеобщего оптимизма на мировых фондовых площадках. Предрождественское ралли поддержано решением об отмене назначенных на 15 декабря взаимных торговых пошлин США и Китая.

Президент США Дональд Трамп и китайские высокопоставленные чиновники сообщили о договоренностях по заключению первой фазы торговой сделки. По словам Трампа, Китай договорился о большом количестве структурных изменений и объемных закупках сельхозпродукции, энергоресурсов, промтоваров. США отказались от планов ввести новые пошлины на китайские товары стоимостью $160 млрд, а также снизить существующие тарифы до 7,5% на товары стоимостью $120 млрд.

На фоне позитивного исхода американо-китайских переговоров MSCI All Country World Index, отражающий динамику 23 развитых и 26 развивающихся стран, установил новый исторический максимум.

При этом российский РТС перестал показывать опережающую динамику. В пятницу из-за валютного фактора он отстал от индекса MSCI Emerging Markets, подскочившего на 1,5%.

По-прежнему оправдывается прогноз по поводу более сильной динамики ликвидных российских акций. На волне общерыночного роста в первую очередь инвесторы тянут наверх именно голубые фишки, а второй эшелон начнет догонять позже. Спред между индексом голубых фишек и индексом акций компаний малой и средней капитализации вновь активно расширяется. С начала года они прибавляют 29,3% и 3,1% соответственно.

Амплитуда колебаний в российском рубле в последние дни значительно выросла. Курс USD/RUB в прошлую пятницу в моменте опускался до минимальных значений с июля 2018 г. — уровня 62,2. Тем не менее уже к закрытию торгов тенденция полностью поменялась, и неделя завершалась около 62,9.

Волатильность на валютном рынке подскочила на фоне прошедшего заседания Банка России. ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,25% до 6,25%. Решение было обусловлено тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось регулятором, а инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными, говорится в заявление Банка России. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 г.

Снижение ключевой ставки формально негативно для рубля, хотя о многом было заложено в рынок. Дополнительным фактором отскока USD/RUB в конце торговой сессии пятницы стало общее укрепление американского доллара к большинству мировых валют. Область 62,2-62,5 по USD/RUB теперь выступает в качестве зоны технической поддержки.

Решение ЦБ поддержало позитивную динамику на долговом рынке. Индексы государственных (RGBI) и корпоративных (RUCBICP) облигаций переписали максимумы. И если по ОФЗ пространство для роста, на наш взгляд, выглядит ограниченным, то в среднесрочных бондах надежных российских компаний потенциал для положительной переоценки на горизонте трех месяцев еще сохраняется.

В индексе МосБиржи продолжаем наблюдать за восходящим движением в сторону исторических максимумов (3010 п.). Ранее отмечали, что рынок в декабре может успеть установить новые рекорды при спокойном внешнем фоне. Сейчас внешние факторы как раз преимущественно на стороне покупателей, так что пространство для подъема сохраняется. Наиболее ликвидные голубые фишки могут продолжить торговаться с опережением по отношению к менее ликвидным бумагам второго/третьего эшелонов.

В то же время отмечу, что на фоне приближения новогодних праздников и католического Рождества уже на текущей неделе может начать постепенно снижаться торговая активность, что в свою очередь скажется на общей амплитуде колебаний.

В плане дальнейших перспектив западных фондовых площадок начинает смущать тот факт, что нет никаких негативных драйверов. Торговые риски снизились, первая фаза сделки между США и КНР заключена, введение пошлин отменили. Такие ситуации тотального оптимизма на рынке обычно бывают непродолжительными.

Ранее мы уже отмечали, что сама по себе первая фаза сделки не решает ключевых противоречий в торговых отношениях между США и КНР. То есть до того «всеобъемлющего соглашения», которого хотел Дональд Трамп, по-прежнему еще очень далеко. Возможно, ряд крупных участников будут рассматривать текущее положение дел как повод для фиксации позиций «по факту» свершившегося события.

Впрочем, для российского рынка акций пока складывается умеренно положительный фон. Цены на нефть поднялись на максимальные значения за последние три месяца. Фьючерсы Brent сейчас находятся около $65 и в среднесрочной перспективе имеют шансы на продолжение движения к $67,6–68,1.

Фактор снижающихся ставок еще не в полной мере учтен рынком акций. Вероятно, этот драйвер останется актуальным на протяжении I квартала 2020 г., учитывая самую высокую среднюю дивидендную доходность российского рынка в мире.

На предстоящей неделе по итогам среды состоится закрытие реестра под дивиденды в акциях Лукойла. В четверг бумаги откроются с гэпом вниз, который, на мой взгляд, может быть около 160–170 руб.

Среди корпоративных событий стоит отметить то, что внеочередное собрание акционеров Мостотреста признано несостоявшимся из-на отсутствия кворума. В повестке собрания был вопросы выплаты дивидендов 11,29 руб. на акцию. В пятницу акции на этой новости потеряли 2% и сегодня могут продолжить падение. В сообщении Мостотреста указывается, что информация о проведении повторного собрания акционеров эмитента «будет предоставлена дополнительно».

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,28%, нефть Brent в минусе на 0,35%. Открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.