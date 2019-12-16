Американские биржевые площадки в пятницу закрылись на положительной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,01%, закрывшись на отметке 3168,80 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся 0,01%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на семь базисных пунктов, до 1,82%. Доходность 10-летних облигаций Германии потеряла один базисный пункт, упав до —0,279%.

В целом на прошлой неделе мажорные настроения на глобальных финансовых рынках поддерживались ожиданиями заключения торговой сделки между США и Китаем. В минувшее воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил, что первая часть соглашения с Пекином будет подписана в начале января, отметив, что документ сформулирован и переведен. В связи с этим новая неделя на мировых биржах начнется с умеренного позитива. В рамках очередного соглашения Вашингтон не вводит новые тарифы, но сохраняет пошлины в размере 25% на китайский импорт объемом порядка $250 млрд наряду с 7,5% на товары объемом $120 млрд. В свою очередь КНР за два года должна увеличивать закупки заокеанской сельскохозяйственной продукции на $50 млрд долларов в год. Если Китай нарушит условия соглашения, Соединенные Штаты могут ввести пошлины, однако подробности этих условий Вашингтон и Пекин намеренно не раскрывают, чтобы не спровоцировать негативные последствия для финансовых рынков.

По итогам пятничной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,46%, закрывшись на отметке 2996,63 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2980 и 2960 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3000-3010 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 149000 и 146000 пунктов, сопротивления — 150800 и 151300 пунктов.

Рубль на прошлой неделе покинул привычный диапазон 63,55-64,50 руб./$ и в пятницу протестировал уровень 62,15 руб./$, однако закрепить успех не сумел, что обернулось закономерным откатом в район уровня 63 руб./$. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 63,15, сопротивления расположены на уровнях 63 и 63,15.

В пятницу Банк России ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пункт, до 6,25% годовых. Очередное понижение ставки регулятором во многом связано с общемировой тенденцией, в рамках которой большинство мировых Центробанков для поддержания своих экономик смягчают денежно-кредитную политику. Так, ФРС США за последний год трижды снижала ставку на 25 базисный пунктов, доведя ее до 1,5-1,75% годовых и большинство Центробанков emerging markets последовали этому примеру. Кроме того, помимо внешних факторов, в России есть еще и внутренние, связанные с динамично снижающимися инфляцией и инфляционными ожиданиями; полагаю, что при сохранении данной тенденции в 2020 году ЦБ РФ доведет значение ставки до 6% годовых.