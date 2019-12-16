В пятницу высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Снижение политической неопределенности в Великобритании и признаки прогресса в торговых переговорах между США и КНР дали основания для снижения волатильности по мировым фондовым индексам и восстановления «спроса на риск» на рынках в целом. В итоге были «протестированы» психологически важные уровни по индексу РТС (1500 пунктов) и индексу МосБиржи (3000 пунктов). Норникель (GMKN) вырос на 2.9%, ММК (MAGN) – на 2.5%, ВТБ (VTBR) – на 2.2%, Северсталь (CHMF) – на 1.9%, НЛМК (NLMK) – на 1.8%, Татнефть (TATN) – на 1.6%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 9.3%, ЧТПЗ (CHEP) – на 8.1%, Куйбышевазота (KAZT) – на 4.9%.

Фондовые индексы США закрылись в небольшом плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Сегодня в начале торгов вероятно продолжение попыток закрепления выше уровня 1500 пунктов по индексу РТС.

Как сообщается, США и Китай пришли к соглашению, позволяющему отменить введение пошлин на китайский импорт с 15 декабря, формальное подписание первой части сделки планируется в январе. Кроме того, в Китае вышли сравнительно сильные данные по розничной торговле и промпроизводству, что способствует смягчению опасений, связанных с замедлением глобального экономического роста.

На валютном рынке в начале торгов курс доллара может остаться под давлением из-за увеличения «спроса на риск» глобальными инвесторами.