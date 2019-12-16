Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2928,76 п. до 2996,63 п., а индекс РТС с 1448,34 п. до 1501,42 п. Пара EUR-USD выросла с $1,106 до $1,115. Пара USD-RUB снизилась с 63,76 до 62,90, а EUR-RUB с 70,50 до 69,92. Нефть Brent подорожала с $64,39 до $65,22 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3145,91 п. до 3168,80 п.

Новая торговая неделя начнётся на позитивной волне достижения договорённостей США и Китая по условиям первой фазы торговой сделки. США отказались от очередных тарифов, которые должны были начать действовать с 15 декабря. Кроме того, США снизят вдвое тарифы на $120 млрд с 15% до 7,5%, но пока оставят 25% пошлины на $250 млрд китайских поставок в США. Китай обязался увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции на $32 млрд в течение двух лет, а общее увеличение закупок товаров и услуг составит до $200 млрд в указанный период. Естественно, что рынки продолжат отыгрывать смягчение торговой напряжённости, а также искать истории среди корпораций, которые получат наиболее значимое преимущество. Соответственно, статистика отойдёт на второй план, так как инвесторов будет больше волновать будущее, а не прошлое.

Понедельник будет насыщенным днём. От Японии до США выйдут предварительные индексы PMI в сфере услуг и промышленности. Китай опубликует данные по промышленному производству, розничной торговле, безработице и ценам на жильё. В США также опубликуют индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог подняться до 4,0 п. в декабре. В России выйдет статистика по промышленному производству.

Резервный Банк Австралии опубликует протокол своего последнего заседания во вторник. В Великобритании также опубликуют протокол последнего заседания Банка Англии, а также выйдет статистика по безработице. Ожидается, что в октябре она повысилась до 3,9% с 3,8% в сентябре. В США ожидаются данные по новым строительствам и разрешениям на них. Промышленность США могла вырасти за ноябрь на 0,8%. В России ожидается статистика по ценам производителей, которые могли упасть в ноябре на 4,9%.

Ночью в среду API опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Япония поделится сведениями по экспорту и импорту в ноябре. Ожидается снижение показателей на 8,6% и 12,7% соответственно. В Германии выйдут цены производителей. Далее индексы текущей ситуации, деловых ожиданий и делового климата IFO Германии. В Великобритании опубликуют статистику по инфляции. Ожидается, что она замедлилась до 1,4% в ноябре с 1,5% в октябре. В еврозоне также выйдет уточнение инфляции, но изменений в первоначальной оценке 1,0% не ожидается. В США опубликуют данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго. В России ожидается большой блок статистики. Рост реальных зарплат мог ускориться до 3,5% в октябре с 3,1% в сентябре. Рост розничных продаж мог замедлиться до 1,2% в ноябре с 1,6% в октябре, а безработица могла возрасти до 4,7% с 4,6% в октябре.

Новая Зеландия может снизить оценку роста ВВП в III квартале до 2,0% с 2,1%. Безработица в Австралии могла остаться на уровне 5,3% в ноябре. Банк Японии проведёт заседание в четверг, но изменений в денежно-кредитной политике не ожидается. Розничные продажи в Великобритании могли увеличиться за ноябрь на 0,3%. Банк Англии проведёт заседание по ставке. Ожидается, что 2 члена монетарного комитета могут проголосовать за понижение ставки. В США опубликуют данные по первичным обращениям за пособиями по безработице. Ожидается, что число обращений сократилось за прошлую неделю до 224 тыс. с 252 тыс. неделей ранее. Далее индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается, что показатель снизится в декабре до 8,0 п. с 10,4 п. Вечером появится статистика по продажам жилья на вторичном рынке США. Индекс опережающих экономических индикаторов США мог подняться на 0,1% за ноябрь.

Япония в пятницу сообщит данные по инфляции за ноябрь. Народный Банк Китая проведёт ревизию ставок. В Германии ожидается индекс потребительского климата Gfk. Великобритания опубликует окончательную оценку ВВП за III квартал. В США также выйдет окончательная оценка ВВП за III квартал, но пересмотра роста на 2,1% не ожидается. Также опубликуют цены личного потребления, на которые ориентируется ФРС. Далее индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Азиатские рынки встретили новую неделю с меньшим оптимизмом. Согласование первой фазы торговой сделки США и КНР обещает некоторым компаниям улучшение условий экспортно-импортных операций. В частности, снижение тарифов затронет ряд компонентов, которые использует Apple. Однако большая часть тарифов останется без изменений. Китай сообщил, что в ноябре промышленность выросла на 6,2% при ожиданиях роста на 5,0% и предыдущего значения 4,7% в октябре. Розничные продажи увеличились на 8,0% при ожиданиях роста на 7,6% и предыдущем значении 7,2%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 24008,72 п. (-0,06%), Hang Seng — 27582,49 п. (-0,38%), Shanghai Composite — 2975,81 п. (+0,27%).

На рынке нефти в большей степени понимают, что соглашение первой фазы между США и КНР это лишь мера по предотвращению ещё более глубокого торгового конфликта. В остальном ранее принятые ограничительные меры остаются в силе. Кроме того, Baker Hughes сообщает, что за прошлую неделю американские нефтяники увеличили число активных буровых на 4 единицы до 667 штук. Это первое расширение буровой активности после семи недель её снижения. Радует лишь то, что в Китае Национальное Бюро Статистики сообщает о росте переработки нефти в ноябре на 10,1% в годовом выражении до 56,08 млн тонн, а с начала года рост составляет 6,7% до 593,18 тонн. Золото весьма скептически реагирует на торговые успехи США. Впрочем, объявление о соглашении привело к ослаблению доллара, что и поддержало жёлтый металл. Резервы SPDR Gold Trust незначительно снизились до 886,22 тонн. К 9:00 мск Brent — $65,0 (-0,34%), Золото — $1480,5 (-0,05%), Медь — $6153,12 (+0,36%), Никель — $14110 (-0,42%).

Индекс доллара снижался на 0,13% до 97,05 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,84%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,113 (+0,13%), GBP-USD – $1,34 (+0,45%), USD-JPY – 109,39 (+0,04%).

Ситуация на внешних рынках уже не столь позитивная. По сути, новости о торговом соглашении уже отыграны. Общую картину в глобальном товарном обмене оно не меняет, но отменяет наиболее негативный сценарий. Поэтому сильного повода для роста у российского рынка нет, хотя повышение индексов может продолжиться. Во всяком случае, доходность российского рынка остаётся одной из лучших в мире.