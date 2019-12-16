Рынок акций РФ и рубль вырастут в начале недели на улучшении внешнего фона после достижения договоренностей между США и Китаем по условиям первой фазы торговой сделки.

Спрос на риск на международном рынке поддержит российские активы.

ПРОГНОЗЫ

Новая торговая неделя начнется на позитивной волне достижения договоренностей США и Китая по условиям первой фазы торговой сделки, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. До этого стороны отказались от очередного повышения пошлин, которое должно было произойти 15 декабря. Это стало частью первой фазы сделки.

Ранее сообщалось, что в рамках достигнутых договоренностей США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Китай же за два года должен увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции на 50 миллиардов долларов в год.

"Естественно, что рынки продолжат отыгрывать смягчение торговой напряженности, а также искать истории среди корпораций, которые получат наиболее значимое преимущество. Соответственно, статистика отойдет на второй план, так как инвесторов будет больше волновать будущее, а не прошлое", — говорит Кочетков.

В понедельник в начале торгов вероятно продолжение попыток закрепления выше уровня 1500 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

На валютном рынке в начале торгов курс доллара может остаться под давлением из-за увеличения "спроса на риск" глобальными инвесторами, добавляет он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие фондовые индексы США по итогам торгов в пятницу продемонстрировали слабый рост.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс Dow Jones снижался на 0,02%, фьючерс на индекс S&P 500 рос на 0,22%, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – 0,26%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также торгуются разнонаправленно: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,57%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,43%, японский Nikkei 225 снизился на 0,09%, гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,4%.

Стоимость нефти снижается на 0,21% — до 65,08 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,15% — до 1,1134 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам на внешнем позитиве и на фоне стабильности рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,46% — до 2996,63 пункта (в ходе торгов поднимался до 3000,1 пункта), индекс РТС — на 0,3%, до 1501,42 пункта (поднимался до 1515,14 пункта).

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 6 копеек – до 62,9 рубля, евро снизился на 3 копейки, до 69,92 рубля, следует из данных Московской биржи.