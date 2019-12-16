Рынок ОФЗ сдержанно встретил решение ЦБ понизить ставку. Решение российского регулятора понизить ключевую ставку на 25 б.п. до 6,25% сегмент рублевого госдолга воспринял нейтрально, конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной тоже не принесла сюрпризов. Мы указывали на то, что ОФЗ могут сдержанно отреагировать на понижение ставки на 25 б.п., поскольку это уже во многом учтено в текущем положении кривой, которая с начала октября продемонстрировала снижение на 75–80 б.п., что соизмеримо с движением ключевой ставки (75 б.п.) за тот же период. При ставке 6,25% только ОФЗ со сроком обращения от десяти лет дают положительный кэрри к кривой, при этом максимальный размер премии составляет всего 40 б.п.

После заметного ралли рынок может сделать паузу, и под конец года часть игроков, возможно, предпочтет зафиксировать прибыль.

Помимо заседания Банка России в центре внимания оказалось и торговое противостояние между США и Китаем. Утром на глобальных рынках, в том числе и на российском, был спрос на риск, рубль на этом фоне укрепился почти на 1%. Однако заявление Дональда Трампа о том, что сделки с Китаем не предвидится, тут же вызвало продажи, и рублевые активы нивелировали весь рост первой половины дня. Биржевой оборот в ОФЗ в пятницу достиг почти 28 млрд руб., объемы наблюдались как в бумагах с постоянным купоном (в облигациях разной срочности), так и во флоатерах. По итогам прошлой недели кривая ОФЗ снизилась на 4–7 б.п. до 6,65% на самом дальнем конце кривой, а рубль подорожал более чем на 1%.

Отметим, что поздно вечером в пятницу китайская сторона анонсировала заключение предварительного соглашения, что, безусловно, окажет поддержку активам развивающихся рынков сегодня. Вместе с тем в эту среду Сенат США готовится рассмотреть законопроект о санкциях против РФ, что может стать поводом для закрытия позиций некоторыми участниками.