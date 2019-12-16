В пятницу ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 6,25%. Регулятор не указал каких-либо конкретных факторов, которые ускоряют или наверняка ускорят инфляцию в ближайшем будущем. ЦБ обратил внимание на возможный рост потребительского спроса и кредитования (как корпоративного, так и ипотечного) и на вероятность ухудшения внешних условий. В связи с этим регулятору необходимо время, чтобы оценить, как будет развиваться ситуация. В пресс-релизе Центробанк сообщил, что "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первой половине 2020 года". Теперь мы считаем, что следующее снижение ставки на 25 б. п. может быть отложено до марта. При этом более медленное снижение ставки сейчас может означать уменьшение ставки ниже 5,5% к концу 2020 года в случае падения инфляции до менее 2%.

Снизив ставку лишь на 25 б. п., ЦБ так и не смог объяснить в пресс-релизе, что должно разогнать инфляцию с текущих низких уровней. Признав, что инфляция вновь отклоняется от его предыдущего прогноза на декабрь, сделанного менее двух месяцев назад, Центробанк предоставил новый прогноз — в пределах 2,9-3,2%.

Регулятор вновь начал беспокоиться по поводу инвестирования ФНБ, при этом он все еще не считает бюджетные расходы инфляционным риском. Инфляционные ожидания населения вновь указаны как один из рисков.

Центробанк не исключает, что уже состоявшееся снижение ставки может "оказать более существенное повышательное влияние на инфляцию", чем он оценивает. Кроме того, регулятор продолжает беспокоиться по поводу возможного замедления темпов роста мировой экономики, хотя последние комментарии представителей ЦБ предполагали, что внешние риски для роста сейчас выглядят менее остро, чем даже в октябре.

ЦБ вновь занял выжидательную позицию и сообщил, что следующее снижение может произойти даже не в 1К20, а 1П20. При этом он все еще продолжает ожидать роста инфляции до 3,5-4,0% к концу 2020 года. Поскольку ЦБ пока не понимает до конца, в чем причина столь сильного отклонения инфляции от прогнозов, которые регулятор давал в 2019 году, цель 3,5-4,0% выглядит все менее достижимой. Мы пока ожидаем, что инфляция останется на уровне 3,0% по итогам 2020 года.

Сейчас в ЦБ ожидают, что в 1К20 инфляция упадет ниже 3%, так как исчезнет эффект от повышения НДС. Это менее осторожный прогноз, чем наши 2,5%, и поэтому он выглядит более достижимым. Таким образом, теперь мы считаем, что ставка едва ли будет снижена в январе, и признаем, что следующее снижение ставки на 25 б. п. может быть отложено до марта.

Решение ЦБ и его неуверенность в дальнейшей динамике инфляции увеличивают вероятность того, что в следующем году он снизит ставку более решительно. До этого заседания мы полагали, что к концу 2020 года ключевая ставка сократится до 5,5%. Но так как регулятор собирается "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки" в январе — июне, а следующее снижение ставки может состояться в марте, инфляция за это время может упасть до 2,0% или даже ниже, поэтому мы считаем возможным еще более значительное снижение ставки ЦБ.



