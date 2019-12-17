Российский рынок акций начал новую неделю с обновления исторических максимумов. Индекс МосБиржи сумел подняться выше 3000 п., чему способствовали положительные внешние факторы. Учитывая произошедшие в последние дни события, подъем рынка к новым рекордным отметкам не выглядит чем-то необычным. Наоборот, было бы удивительно, если бы при таком фоне российские индексы снижались.

Еще на прошлой неделе появилась информация о заключении первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Затем страны решили отказаться от введения взаимных пошлин, снизив тем самым риски продолжения замедления глобальной торговли. Вместе с тем по умеренно положительному сценарию развивается ситуации с Brexit. При этом вчерашняя статистика КНР по промышленности и розничным продажам в ноябре оказалась лучше ожиданий.

На рынке акций США тем временем продолжается ралли. Индекс S&P 500 в понедельник прибавил еще 0,7% и поднялся к уровню 3190 п. Несмотря на локальную перекупленность, ближайшие технические препятствия наверху расположены лишь в районе 3240–3250 п.

Позитивная динамика на старте недели наблюдалась и на большинстве европейских фондовых площадок. Индекс STOXX Europe 600, отражающий динамику 600 акций из 17 стран, в понедельник переписал исторические максимумы, которые были достигнуты в 2015 г. Кроме того, рост продолжился на развивающихся площадках — умеренным подъемом завершилась вчерашняя сессия для индекса MSCI Emerging Markets.

Стабильная ситуация сохраняется на рынке нефти. Котировки фьючерсов Brent накануне прибавили 0,2% и сейчас находятся около $65,2.

Таким образом, описанные выше условия создали идеальный фон для продвижения российских индексов акций к новым максимумам. А если добавить ко всему прочему фактор снижения рублевых ставок и рекордно высокую среднюю дивидендную доходность, то текущий подъем выглядит абсолютно оправданным.

Единственной помехой выступает лишь попутное укрепление рубля, которое сдерживает рост акций экспортеров, занимающих более 50% в структуре индекса МосБиржи. Курс USD/RUB в понедельник опустился к 62,4.

Естественно, как это часто бывает, рыночное ралли в первую очередь касается наиболее ликвидных бумаг. В понедельник мы продолжили наблюдать за опережающей динамикой индекса голубых фишек относительно индекса акций компаний средней и малой капитализации. Спред между индикаторами вновь начал активно расти с начала декабря и, вероятно, эта тенденция сохранится в ближайшие дни.

По индексу МосБиржи сегодня нет каких-то веских причин для разворота и начала устойчивого снижения. Локальные коррекции при соответствующей динамике на западных площадках вполне допустимы, однако общий среднесрочный тренд все еще растущий. Шансы на поступательное движение выше 3000 п. сохраняются.

Если оценивать перспективы наиболее тяжеловесных бумаг, которые могли бы позволить индексу МосБиржи продолжить движение наверх, то умеренно положительный взгляд сохраняется по обыкновенным бумагам Сбербанка. Позитивным техническим сигналом могло бы стать закрепление выше уровня 243–244 руб. Кроме того, крайне сильным выглядит инвестиционный кейс Лукойла. В четверг с открытия бумаги нефтяной компании «очистятся» от дивидендов, отняв у индекса около 12 пунктов, но, на наш взгляд, этот гэп может быть достаточно быстро закрыт.

Помимо Сбербанка и Лукойла среди тяжеловесов с долей в индексе 13–15% еще есть акции Газпрома. Но по ним сейчас преимущественно сдержанный взгляд, без ожиданий мощного ралли. С середины ноября в бумагах наблюдается широкий боковой коридор консолидации. Вероятно, эта тенденция в следующие недели будет продолжена.

При этом стоит отметить, что в ближайшее время торговая активность на рынке будет постепенно снижаться из-за приближения праздников. В таких условиях внутридневная амплитуда колебаний при прочих равных должна сократиться.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,10%, нефть Brent в минусе на 0,09%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия понедельника.