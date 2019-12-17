По итогам вчерашних торгов американские биржевые площадки закрылись ростом, обновив предыдущие рекорды. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,71%, закрывшись на отметке 3191,45 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,36%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,91%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть базисных пунктов, до 1,88%. Доходность 10-летних облигаций Германии увеличилась на один базисный пункт, до —0,28%.

Новая волна оптимизма, обусловленная скорым заключением первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, вывела заокеанские бенчмарки на новые вершины. Однако помимо голого оптимизма инвесторов рынок поддерживается вполне реальными деньгами. Так, в течение ближайшего месяца ФРБ Нью-Йорка предоставит банкам $215 млрд дополнительной ликвидности через покупку активов и выдачу кредитов под залог ценных бумаг. Текущая же неделя традиционно будет последней ликвидной неделей года с приличными объемами торгов, перед рождественскими и новогодними каникулами. И, скорее всего, до пятницы, когда состоятся экспирации фьючерсов и опционов на фондовые индексы и акции, рынки будут находиться в приподнятом настроении.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,18%, закрывшись на отметке $65,34. Однако ни позитивные данные из Китая, согласно которым объем промышленного производства в Поднебесной в ноябре вырос на 6,2%, превысив прогнозы экспертов, ни спекуляции вокруг прогресса в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином, не помогают "быкам" ускорить движение вверх фьючерсного контракта Brent, цена которого уперлась в сопротивление $65,80. Сегодня после окончания торгов игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти; эти цифры вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду.

По итогам прошедшей торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,36%, закрывшись на отметке 3006,16 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2985 и 2960 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3020 — 3045 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 149000 — 146000 пунктов, сопротивление — 151600 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,44 руб./$, прибавив 0,72% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 62,15, сопротивления расположены на уровнях 62,60 и 63.