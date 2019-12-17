По итогам торгов 16 декабря индекс МосБиржи поднялся на 0,32%, до 3006,16 п., а индекс РТС на 1,05%, до 1517,16 п.

Российский рынок традиционно игнорирует собственную статистику по промышленному производству. В РФ оно упало за ноябрь на 2,5%, а в годовом выражении выросло на 0,3%. Меж тем, торговый договор США и Китая и рост китайской промышленности в ноябре на 6,2% в годовом выражении подарили инвесторам уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, не будем забывать, что ЦБ РФ в минувшую пятницу снизил ставку на 25 базисных пунктов — до 6,25%, а дивидендная доходность российского рынка за 12 месяцев составляет около 6,3%. Соответственно, чем ниже ставка, тем выше будет рынок.

К вечеру в лидеры дня вырвались бумаги «НОВАТЭК» (+1,94%) на ожиданиях по поводу консолидированного бизнес плана на 2020 год, который будет обсуждаться 17 декабря. В бумагах ГМК «Норникель» рост на 1,27% вслед за очередным подъёмом котировок палладия. Стоит отметить, что в II полугодии компания получила подарки в виде взлёта цены никеля, а под финиш года и бурного роста в палладии, что обещает отличные результаты по итогам IV квартала. В «РусАл» (+1,84%) усилились ожидания возможных дивидендных выплат. Нефтяники весьма слабо отреагировали на дорогую нефть. Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 1,09%, «ЛУКОЙЛ» на 0,36%, а бумаги «Роснефти» упали на 0,59%. Собственно говоря, надежды на то, что первичное размещение Saudi Aramco подогреет интерес к российским нефтяным бумагам, были заранее обречены, так как размытие капитала за счёт ещё одной фишки не добавляет общего навеса денег в секторе. Аутсайдерами дня оказались бумаги, по которым состоялись дивидендные отсечки: «М.Видео» (-6,84%), «Детский Мир» (-4,29%). Активность была высокой, но далеко не выдающейся. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 48,141 млрд рублей.

Рубль укреплялся вместе с прочими валютами развивающихся стран. Впрочем, давление на доллар осуществлялось по всем азимутам. Или, вернее, доллар продавали, чтобы купить риск. К тому же доходность рубля остаётся одной из самых высоких в мире. Разве только пространство для снижения ставки ЦБ РФ не столь великое, как у турецкого Центробанка. Экспортёры также начинают готовиться к налоговым выплатам в декабре и начислению различных бонусов сотрудникам, что увеличивает объём предложения валюты. И, наконец, нефть выше $65 за баррель Brent также не способствует ослаблению российской валюты, хотя на графике мы можем наблюдать краткосрочную перекупленность.

Торги в США завершились новыми рекордами индексов. Американские инвесторы также приветствовали начало деэскалации в торговой войне. Однако внутри индексов случались неприятности. Бумаги Boeing (-4,29%) оказались под давлением на фоне публикаций о желании компании временно приостановить производство B737 Max. Boeing до сих пор не получил разрешение на полёты самолётов данной модели. Статистика также не помешала рынку наслаждаться поводами для рождественского ралли. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в декабре до 3,5 п. с 2,9 п. в ноябре, хотя ожидался рост до 4,0 п. Предварительные индексы от Markit показали, что производственная активность в США снизилась до 52,5 п. с 52,6 п. в ноябре, а вот в сфере услуг индекс поднялся до 52,2 п. с 51,6 п., что оказалось лучше ожиданий. По итогам торгов DJIA вырос на 0,36% до 28235,89 п., а S&P 500 поднялся на 0,71% до 3191,45 п.

Азиатские рынки также продолжили отыгрывать деэскалацию торговой войны. В Ю. Корее бумаги Samsung Electronics и SK Hynix дорожали более чем на 3%. В Австралии рынок удивился протоколу заседания Резервного Банка. РБА выразил готовность вновь снизить ставку, если ситуация на рынке жилья и труда продолжит ухудшаться. В частности, рост жилищных кредитов вырос за октябрь на 0,6% по сравнению с ростом на 1,4% за сентябрь. Кроме того, банковский регулятор Австралии начал расследование против банка Westpac, который обвиняют в использовании схем по отмыву денег. Ещё одной важной историей стали новости из Великобритании. Как сообщает ITV, премьер-министр Борис Джонсон решил занять жёсткую позицию не только по вопросу выхода из Евросоюза, но и по срокам переходного периода. На проведение торговых переговоров после выхода из ЕС отводится время лишь до 31 декабря 2020 года. На фоне новостей британский фунт стерлингов заметно ослаб. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 24061,04 п. (+0,45%), Hang Seng — 27886,11 п. (+1,37%), Shanghai Composite — 3029,50 п. (+1,51%).

Нефть удерживалась на значениях выше $65 за баррель Brent. Reuters сообщает, что предварительный опрос участников рынка показал ожидания сокращения запасов нефти в США за прошлую неделю. Кроме того, почти все инвестиционные банки начали пересмотр своих прогнозов роста спроса и средней цены нефти в будущем году в связи с торговым перемирием США и КНР. Меж тем, Минэнерго США ожидает, что в январе добыча на семи основных сланцевых месторождениях увеличится ещё на 30 тыс. бар. до 9,135 млн бар. в сутки, что будет очередным рекордом. К 9:00 мск Brent — $65,41 (+0,11%), WTI — $60,16 (+0,03%), Золото — $1481,3 (+0,05%), Медь — $6229,18 (+0,50%), Никель — $14250 (+0,35%), Палладий — $1973 (+0,48%).

Индекс доллара подрастал на 0,05% до 97,07 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,86% по сравнению с 1,88% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,115 (+0,04%), GBP-USD — $1,329 (-0,35%), USD-JPY – 109,58 (+0,04%).

Внешний фон остаётся позитивным. Британские проблемы с европейским «разводом» отечественный рынок особо не волнуют. Поэтому российские инвесторы продолжат покупки. Пересмотр ожиданий по рынку нефти также может поднять котировки Brent ещё выше, а вслед за ними и оценку бумаг нефтяных компаний РФ.