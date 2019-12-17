Рынок акций РФ подрастет, рубль несколько снизится в начале торгов
Российский рынок акций продолжит рост на фоне оптимизма на внешних площадках, рубль несколько снизится. Доллар укрепится после значительного снижения в понедельник, так как трейдеры отыграли позитив после торговых договоренностей США и Китая.
ПРОГНОЗЫ
"Фондовый рынок штурмует максимум. На внешнем фоне нет драйверов, способствующих торможению возобновившегося в начале декабря ралли. Индексы обновляют значимые уровни, а рубль продолжил укрепляться к доллару на волне роста цены на нефть. Росту рынка способствуют закрытия коротких позиций", — комментирует позитивные факторы для российского фондового рынка Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".
Эксперт ожидает продолжение роста отечественного фондового рынка. С его точки зрения, индекс Мосбиржи во вторник будет находиться в диапазоне 3000-3030 пунктов.
"Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Инвесторы на глобальных рынках, судя по динамике индикаторов волатильности и мировых фондовых индексов, настроены на продолжение "предновогоднего ралли", оправдывая оптимизм перспективами заключения торговой сделки США и КНР", — отмечает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".
На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно небольшое повышение по паре доллар-рубль и консолидация немногим выше отметки 62,5 рубля, так как улучшение внешнего фона по большей части уже учтено в курсе, добавляет он.
ВНЕШНИЙ ФОН
Ведущие американские фондовые индексы выросли по итогам торговой сессии в понедельник, обновив достигнутые в пятницу рекорды.
Настроения инвесторов были поддержаны позитивными новостями о торговом соглашении США и Китая, а также макростатистикой.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,02-0,15%.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно в плюсе: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,28%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,15%, японский Nikkei 225 вырос на 0,46%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,03%.
Стоимость нефти поднимается на 0,93% — до 65,36 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро растет на 0,03% — до 1,1146 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский фондовый рынок по итогам дня обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись до 3012,21 пункта, а РТС – более чем шестилетний, достигая 1520,7 пункта.
Торговый оптимизм толкает вверх мировые рынки, повышая аппетит к риску среди глобальных инвесторов и спекулянтов.
К закрытию торгов понедельника рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,32%, до 3006,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,05% до 1517,16 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 45 копеек – 62,45 рубля, евро — на 31 копейку, до 69,61 рубля, следует из данных Московской биржи.
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