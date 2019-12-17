Рост в обрабатывающей промышленности РФ в краткосрочной перспективе немного ускорится
По нашему мнению, снижение темпов роста в обрабатывающей промышленности в ноябре в значительной степени связано с торможением роста запасов готовой продукции, быстрое увеличение которых способствовало поддержанию весьма неплохих темпов роста промпроизводства в предыдущие несколько месяцев.
Дополнительным негативным фактором стало продолжающееся снижение добычи нефти, обусловленное исполнением обязательств РФ в рамках соглашения ОПЕК+.
Кроме того, годовые темпы роста снизились в результате действия календарного фактора (в ноябре текущего года было на один рабочий день меньше, чем в ноябре 2018 г.) и относительно теплой погоды (средняя температура в московском регионе была на 1,9°С выше, чем в ноябре прошлого года).
Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе темпы роста промпроизводства немного увеличатся по мере снижения складских запасов в ряде отраслей. Мы также рассчитываем на умеренный позитивный эффект от реализации приоритетных национальных проектов, который, как мы ожидаем, несколько усилится в среднесрочной перспективе. Тем не менее мы полагаем, что в ближайшие месяцы свою лепту в торможение роста промпроизводства будет вносить дальнейшее замедление глобальной экономики.
Несмотря на достигнутые договоренности по торговой сделке первого этапа, уже введенные пошлины нанесли мировой экономике значительный ущерб, последствия которого будут ощущаться в среднесрочной перспективе.
Мы ожидаем, что в следующем году объем промышленной продукции увеличится на 2,1%, а в 2021 г. промпроизводство прибавит 1,7%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191217/830698060.html