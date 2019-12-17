По нашему мнению, снижение темпов роста в обрабатывающей промышленности в ноябре в значительной степени связано с торможением роста запасов готовой продукции, быстрое увеличение которых способствовало поддержанию весьма неплохих темпов роста промпроизводства в предыдущие несколько месяцев.

Дополнительным негативным фактором стало продолжающееся снижение добычи нефти, обусловленное исполнением обязательств РФ в рамках соглашения ОПЕК+.

Кроме того, годовые темпы роста снизились в результате действия календарного фактора (в ноябре текущего года было на один рабочий день меньше, чем в ноябре 2018 г.) и относительно теплой погоды (средняя температура в московском регионе была на 1,9°С выше, чем в ноябре прошлого года).

Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе темпы роста промпроизводства немного увеличатся по мере снижения складских запасов в ряде отраслей. Мы также рассчитываем на умеренный позитивный эффект от реализации приоритетных национальных проектов, который, как мы ожидаем, несколько усилится в среднесрочной перспективе. Тем не менее мы полагаем, что в ближайшие месяцы свою лепту в торможение роста промпроизводства будет вносить дальнейшее замедление глобальной экономики.

Несмотря на достигнутые договоренности по торговой сделке первого этапа, уже введенные пошлины нанесли мировой экономике значительный ущерб, последствия которого будут ощущаться в среднесрочной перспективе.

Мы ожидаем, что в следующем году объем промышленной продукции увеличится на 2,1%, а в 2021 г. промпроизводство прибавит 1,7%.