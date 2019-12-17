Промпроизводство в РФ в ноябре выросло всего на 0,3%: негативно
Вчера Росстат представил очень слабую статистику за ноябрь – рост промпроизводства составил всего 0,3% г/г, оказавшись гораздо ниже 2,6% г/г по итогам октября и 2,7% г/г за 9М19.
Слабый результат роста за ноябрь отчасти объясняется более теплыми погодными условиями, которые стоят за слабыми показателями выпуска продукции в сегментах, связанных с производством электроэнергии, газа и воды, динамика которых находилась в диапазоне от неизменной до спада на 8,9% в годовом сопоставлении.
Тем не менее, негативную динамику продемонстрировала и обрабатывающая промышленность – здесь рост замедлился с 3,7% г/г в октябре до 0,1% г/г в ноябре.
Мы считаем, что это указывает на продолжающиеся сложности в финансировании национальных проектов и, кроме того, возможно, свидетельствуют о чувствительности российской экономики к продолжающейся мировой торговой войне. Статистика по промпроизводству за ноябрь ставит под вопрос способность экономики продемонстрировать сильные темпы роста в 4К19.
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