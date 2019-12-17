2019 год для российского фондового рынка прошел в целом спокойнее, чем 2018. Несмотря на присутствие многочисленных глобальных рисков, инвесторы скорее находились в ожидании их реализации. Фондовые же индексы несмотря ни на что продолжали ползти вверх.

К середине декабря основные индексы в России и США торговались со схожей динамикой. Индекс МосБиржи, как и S&P500, прибавлял с начала года более 27%. При этом в течение года рост S&P был более плавным, хотя динамика двух индексов в значительной степени коррелировала.

Существенный рост индекса в России в самом начале года вплоть до февраля был связан с возвращением котировок нефти со значений чуть выше $50/баррель Brent к привычным $60. Впрочем коррекция индекса в мае также была связана со снижением нефти от годовых максимумов $73-74/баррель. Лишь в ноябре лучшая чем в США динамика нашего основного индекса была связана с хорошими результатами сезона корпоративной отчетности по итогам 3 квартала. Сам по себе сезон отчетности в США также завершился позитивно, 75% компаний отчитались лучше ожиданий по прибыли, 60% превзошли прогноз по выручке. Однако в России, где традиционно силен госсектор, результаты резко повысили ожидания по выплате дивидендов. Продолжает действовать директива правительства, предусматривающая выплату 50% чистой прибыли по МСФО.

Если сравнить динамику отраслевых индексов МосБиржи, то становится очевидно, что рост произошел за счёт 4 секторов экономики: нефтегазового, электроэнергетики, телекоммуникаций, и финансового. Лучше остальных, как ни удивительно, выглядел сектор телекоммуникаций за счёт двух компаний: Ростелекома и МТС. Повлияли значительные дивидендные выплаты и активность Ростелекома в сделках M&A. Финансовый сектор рос благодаря тяжеловесу индекса МосБиржи, Сбербанку (вес в IMOEX более 15%). Также отскочили от минимальных с 2014 года значений котировки ВТБ, которые с апреля 2019 года выросли уже на 36%. Акции МосБиржи демонстрируют впечатляющую динамику в последнем квартале 2019 г. ПАО «Московская биржа» платит около 90% прибыли на дивиденды и повышает операционные доходы за счёт роста оборота торгов. Для других участников отраслевого финансового индекса, таких как МКБ, QIWI, год также складывается удачно.

Индекс акций компаний нефтегазовой отрасли оказался среди лидеров также за счёт существенных изменений в дивидендной политике. Лучшую динамику показал Газпром, который за счёт этого фактора увеличил свою капитализацию более чем на 50% в текущем году. Продолжил рост и самый стабильный сегмент – электроэнергетика. Различные распределительные и генерирующие сетевые компании демонстрировали в целом позитивный информационный фон. Среди компаний с весом более 10% в индексе энергетической отрасли выделяются Интер РАО, ФСК ЕЭС. В целом преимущественно квазигосударственные компании сектора также нарастили дивидендные выплаты.

Слабее всех в уходящем году индекс акций компаний химической и нефтехимической отрасли. Однако его динамика не показательна из-за доминирующего положения Фосагро в индексе (доля 55,41%). Свободный денежный поток компании за 3 квартал (г/г) снизился на 71%. Она снижает эффективность несмотря на рост выручки (+12% за 9 мес. текущего года). Потребительский, транспортный, металлургический и горнодобывающий сектора также демонстрировали невнятную динамику в течение года. Все 8 отраслевых индексов МосБиржи прибавили по итогам года.

На рынке США впечатляющий рост продемонстрировали технологический сектор и сектор жилищного строительства, свыше 40% за 2019 год на основе разбивки ценных бумаг, входящих в S&P 500, по Глобальному стандарту классификации отраслей. Также «лучше рынка» в США финишируют финансовый и промышленные сектора. Хуже всех – нефтегазовый, менее 6% роста за год. Сказался умеренный рост цен на основные энергоносители и переоцененность сектора в предыдущие года.

Скептики указывают на слабость и неразвитость фондового рынка в России, подчеркивая, что 12 лет назад максимум по индексу ММВБ был 1970 пунктов, а в последние недели перед новым 2020 годом он лишь вблизи 3000 п. Однако не будем забывать, что российский рынок выходил из кризиса 2008 года, отталкиваясь от 493 пунктов, и в течение 3 месяцев торговался вблизи 600. Если брать это значение, как отправную точку восстановления после рецессии, то отечественный рынок продемонстрировал пятикратный рост. Только за последние 2 полных года суммарная капитализация российских компаний увеличилась в 1,5 раза, и это при сохранении вектора снижения инфляции. В конце текущего года она опустилась до 3,5% (г/г) согласно еженедельным отчетам Росстата.

Конечно, в сравнении с индексами самой крупной экономики мира индекс МосБиржи не столь устойчив, демонстрируя продолжительные периоды спада и большую волатильность. Но в целом американский S&P500 выходил из кризиса 2008 года с отметки в 666 пунктов, показав с тех пор сопоставимый с российским, пятикратный рост. Но российский гораздо более привлекателен с точки зрения дивидендной доходности, одной из самых высоких среди всех фондовых рынков.

Самый продолжительный в современной истории одиннадцатилетний экономический цикл привел глобальные рынки к историческим максимумам на исходе 2019 года. Мы оптимистично смотрим на перспективы фондовых рынков США и России и рассчитываем, что ускорение инвестиционной активности, сопровождающееся замедлением производственной, не вызовет дисбалансов, способных спровоцировать коррекцию в 2020 году.